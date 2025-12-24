La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2026 del Poder Legislativo de Santa Cruz Con un ajustado resultado y el doble desempate del vicegobernador Fabián Leguizamón, la Legislatura sancionó el presupuesto 2026 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que fija un total de $27.341.584.878 y deja sin efecto las modificaciones impulsadas sobre partidas y adicionales para personal de bloques parlamentarios.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves el presupuesto 2026 del Poder Legislativo, tras una sesión marcada por votaciones divididas y dos desempates decisivos del vicegobernador Fabián Leguizamón, en su rol de presidente del cuerpo.

El proyecto, que contempla un total de 27.341.584.878 pesos, fue sancionado finalmente luego de ser votado en general y en particular, en un escenario de paridad entre el oficialismo y la oposición, con abstenciones, cambios de postura y rechazos cruzados incluso dentro del propio bloque oficialista.

Al inicio de la sesión, el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz) solicitó que el presupuesto de la Cámara de Diputados regresara a comisiones. El pedido se fundamentó en la existencia de una modificación, con el objetivo de revisarla y consensuarla junto al resto de los legisladores.

La moción fue sometida a votación nominal y resultó rechazada, tras un empate que debió ser resuelto por el vicegobernador Leguizamón, quien votó en forma negativa, impidiendo así el retorno del proyecto a comisiones.

Se llevó adelante la sesión con diputados presenciales y conectados vía remota. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa votación, se manifestaron en contra del envío a comisiones los diputados oficialistas Santiago Aberastain, Claudia Barrientos, Fernando Españon, Javier Jara, Pedro Luxen, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Cristian Ojeda, José Luis Quiroga y Patricia Urrutia, junto a Pedro Muñoz (CC-ARI) y Daniel Peralta (Santa Cruz Somos Todos), alineados al sector que responde al gobernador Claudio Vidal.

En tanto, votaron a favor del pedido Fernando Martínez (de Gobernador Gregores), Fernando Pérez (de Los Antiguos), Piero Boffi (de San Julián), los tres del oficialismo, y los nueve legisladores del bloque Unión por la Patria.

El debate por los adicionales

Luego del rechazo a la moción inicial, la diputada Karina Nieto (Unión por la Patria) solicitó la lectura completa del artículo modificatorio propuesto, que planteaba una reingeniería interna de partidas presupuestarias sin alterar el monto total del presupuesto legislativo.

Daniel Peralta y Pedro Luxen en el recinto. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La modificación contemplaba una reducción de $600 millones en gastos vinculados a bienes de consumo, publicidad, viáticos, pasajes, ceremonial, alquileres y transferencias, para reorientarlos íntegramente a gastos de personal, específicamente al reconocimiento de la labor del personal de bloques parlamentarios.

En ese marco, se proponía la creación del Adicional por Función Parlamentaria Especializada (ASPE), destinado exclusivamente al personal sin estabilidad comprendido en el ítem 8 – bloques parlamentarios, con un monto anual de $600 millones, a distribuirse en 12 cuotas mensuales durante el ejercicio 2026.

Las modificaciones al presupuesto no fueron aceptadas por la mayoría parlamentaria. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El articulado detallaba criterios de asignación, escalas por categoría, carácter no remunerativo del adicional, incompatibilidades, prohibiciones expresas y mecanismos de control administrativo y contable.

Nuevo empate y rechazo a la incorporación de los cambios

Tras la lectura íntegra del proyecto modificatorio, se votó su incorporación al presupuesto, con un resultado idéntico al de la moción anterior: empate entre afirmativos y negativos, que nuevamente debió ser resuelto por el vicegobernador Fabián Leguizamón.

En esta ocasión, el titular del cuerpo volvió a votar en contra, lo que implicó el rechazo definitivo de las modificaciones, manteniéndose el presupuesto original sin la creación del ASPE ni la redistribución de partidas.

Qué establece el presupuesto 2026 de la Legislatura

El proyecto finalmente sancionado fija el presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados para el ejercicio 2026 en $27.341.584.878, en el marco de la Ley 3755 de Administración Financiera y conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.

Entre los principales lineamientos, se destacaron las obras de mantenimiento edilicio, reparaciones y construcción de escaleras de emergencia; reacondicionamiento de veredas de acceso a la Legislatura; adecuación tecnológica y fortalecimiento de herramientas digitales y plataformas web institucionales.

Varios legisladores, sobre todo del oficialismo, participaron de manera virtual. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Se fijó una planta total de 739 cargos, discriminados entre autoridades superiores, personal superior, jefaturas, planta permanente y 104 agentes de bloques parlamentarios y las facultades de la Presidencia para determinar las remuneraciones del personal y autoridades.

Desenlace ajustado

Al momento de votar el proyecto en general, el resultado fue de 12 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención, correspondiente al diputado Carlos Alegría.

Sin embargo, en la votación en particular de los artículos, Alegría —que se había abstenido en general— votó de manera negativa, al igual que Daniel Peralta, quien también se pronunció en contra del proyecto, a diferencia de su acompañamiento previo al oficialismo.

La situación volvió a derivar en un empate, que fue nuevamente desempató por Fabián Leguizamón, esta vez en forma afirmativa, permitiendo así la sanción definitiva del presupuesto 2026 del Poder Legislativo de Santa Cruz.