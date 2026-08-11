Desde la presidencia a cargo del vicegobernador Fabián Leguizamón demostraron que con hechos concretos es posible llevar adelante una administración eficiente, como así también proteger el salario de los trabajadores legislativos frente a la inflación.

La política salarial de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz permitió recuperar el poder adquisitivo del personal legislativo, demostrando que es posible administrar con responsabilidad sin trasladar el ajuste a quienes trabajan. En momentos en que la economía exige decisiones responsables, la discusión sobre la administración pública no debe centrarse únicamente en cuánto se gasta, sino en cómo se administran los recursos y cuáles son las prioridades.

Desde el inicio de la actual gestión, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados asumió un compromiso claro: ordenar la estructura política, optimizar el uso de los recursos públicos y proteger el salario de los trabajadores legislativos. Los resultados muestran que los objetivos pueden alcanzarse al mismo tiempo. El salario volvió a ganarle a la inflación. Administrar mejor también significa defender el salario de los trabajadores.

Durante 2024, la política salarial impulsada por la Cámara alcanzó una recomposición acumulada del 146,26 %, superando ampliamente la inflación anual del 117,80 %. En 2025 se mantuvo el mismo criterio, otorgando una recomposición salarial del 45,26 %, nuevamente por encima de la inflación acumulada del 31,50 %. En 2026 la política de recuperación del ingreso continúa con un incremento acumulado del 17,8 %, compuesto por los aumentos otorgados en julio y los previstos para septiembre y octubre.

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Estos resultados reflejan una decisión institucional sostenida: proteger el poder adquisitivo del personal sin comprometer el equilibrio administrativo de la institución. Administrar con responsabilidad permite invertir en las personas. La mejora salarial fue posible gracias a un proceso de reorganización institucional que comenzó por la propia estructura política. Reducir cargos innecesarios, optimizar recursos y ordenar el funcionamiento administrativo permitió fortalecer una política salarial orientada a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Legislatura Provincial.

Por eso, cuando el Estado administra con responsabilidad, los recursos alcanzan para más. Alcanzan para reconocer el esfuerzo de los trabajadores, para brindar mayor previsibilidad a las familias. Y al mismo tiempo alcanzan para construir instituciones más eficientes y modernas.

Los cambios se demuestran con hechos

La política salarial implementada durante estos años permitió: recuperar el poder adquisitivo del personal legislativo; otorgar incrementos salariales por encima de la inflación durante 2024 y 2025; dar continuidad a las recomposiciones salariales durante 2026; brindar mayor previsibilidad a las familias trabajadoras; demostrando que una administración responsable puede mejorar las condiciones laborales sin aumentar el gasto político.

De esta forma, los datos y números oficiales demuestran que otra forma de gestionar es posible: una forma basada en decisiones responsables, transparencia y planificación. Porque los cambios no son discursos. Son decisiones, hechos concretos.

El vicegobernador y presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, expresó: “Una administración responsable no ajusta sobre los trabajadores; administra mejor los recursos para proteger sus derechos. Nuestro compromiso fue demostrar que es posible ordenar el Estado y, al mismo tiempo, defender el salario de quienes todos los días hacen funcionar esta institución“.

Por último, enfatizó: “Administrar mejor no es gastar menos por gastar menos. Es decidir correctamente dónde se destinan los recursos públicos. Cuando la política comienza por ordenar sus propias estructuras, aparecen las condiciones para invertir más en las personas, fortalecer los salarios y construir un Estado más eficiente, transparente y humano“.