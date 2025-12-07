Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto a 2024 pero las promociones y los descuentos siguen dominando los hábitos de consumo, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

El reporte evidenció que la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%, destacando que “se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen”.

Los adornos de Navidad uno de los sectores que más se encareció.

Decoraciones y luces

En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%).

En tanto que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

El pan dulce se encareció 44% en un año, aunque ya hay promociones al 70% la segunda unidad.

La mesa dulce

En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

La canasta navideña se encareció 27% y los consumidores acuden a promociones o descuentos

El peso de los importados

La consultora remarcó que el estudio “detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados”.

Pese a eso, el informe señala que “en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.

La mayoría de los argentinos esperan las promociones de último momento para hacer sus compras.

Buscar precios y promociones

En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Mercado competitivo

Al analizar este comportamiento, el director de Focus Market, Damián Di Pace sostuvo que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo” .

En esa línea, consideró que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.