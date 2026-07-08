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Por decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales.

Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. Asimismo, el organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.

La ANSES cumplirá con el fallo pero irá a instancias superiores.

La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner en 2010, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena por la causa Vialidad. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.

Los detalles

En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.

Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.

Cristina Fernández de Kirchner había ido a la justicia tras el fallo que le sacaba el beneficio. (Foto: REUTERS).

Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.

La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.

Para acceder al pago provisorio, Cristina Fernández de Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.

La causa

La condena en la causa Vialidad incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES -dependiente del Ministerio de Capital Humano- dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial. ¿Intervendrán en la causa?

La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida. Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.

Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.