En un colorido cierre de campaña, los candidatos de La Libertad Avanza Santa Cruz realizaron este jueves un acto en la sede ubicada en Avenida Kirchner 1265, de Río Gallegos. Jairo Guzmán, Perla Gómez de la Fuente y Matías Alzugaray encabezan la lista provincial, acompañados por los suplentes Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez.

“¡Vamos a ganar!”, aseveró Guzmán en un encendido discurso ante los presentes, luego de haber escuchado las palabras del presidente Javier Milei que realizaba el acto de cierre en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los militantes de La Libertad Avanza que se acercaron al local ubicado en el centro de Río Gallegos vitorearon al “León” y sobre todo, el momento en el que se nombró la presencia de Perla Gómez de la Fuente que viajó para ese acto.

Guzmán en el ingreso al local de la avenida Kirchner. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, el aspirante a diputado nacional Jairo Guzmán remarcó ante su militancia: “Lo único que nos motiva es sacar a Santa Cruz adelante (…) que tengamos posibilidades en esta tierra”, y agregó: “Tenemos la oportunidad de darle al presidente Javier Milei las manos que necesita para llevar a cabo las reformas y poder salir adelante”.

“Esta es la primer elección que vamos a enfrentar a nivel provincial, hemos hecho un trabajo enorme, hemos hecho un esfuerzo gigantesco, nos enfrentamos a un montón de cosas, nos pegaron por todos lados (…) somos una fuerza política que hace dos años no existía, somos personas que venimos de afuera de la política, somos personas que nos involucramos en política porque surgió un ‘loco’ hermoso como es el presidente Javier Milei que nos incentivó a dar ese paso, a participar en política y meternos en el barro, con todos los miedos, porque cuando uno dio el primer paso tenía un montón de incertidumbre, no sabía dónde iba a terminar esto, sabíamos que estábamos en una provincia muy complicada para hacer política, que teníamos las mejores intenciones, pero es un rubro muy complicado”, afirmó.

“El domingo taparemos bocas”

Más adelante, Guzmán señaló: “Hemos llegado a donde nadie imaginaba, los diferentes espacios políticos nos subestimaron de una manera impresionante” y agregó: “Me acuerdo que hace dos años atrás nos decían ‘ahí están los loquitos que bancan a Milei‘, ‘ahí están los simpatizantes de Milei’, y hoy estamos participando de una elección nacional y vamos a ganar, los loquitos de Javier Milei les vamos a tapar la boca el domingo”.

Tras el acto, Jairo Guzmán se sacó una foto con la militancia. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese mismo tono, manifestó: “Estamos convencidos que el único camino para que Santa Cruz tenga éxito son con las ideas de La Libertad, y estoy muy contento por cada uno de ustedes, por el trabajo que hicieron, por los que acompañaron al principio y siguen acompañando” y señaló que LLA busca que “el gran desempleo que se vive hoy en la provincia se termine de una vez por todas” y que “los pibes dejen de irse de la provincia porque buscan un futuro en otro lugar”. Jairo Guzmán realizó un encendido discurso dirigido a la militancia de La Libertad Avanza. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Habló, además, de llevar al Congreso de la Nación una voz de “valores y principios”. Al respecto, dijo que todos lo que lo conocen saben el esfuerzo que le implica participar en política pero “lo hacemos con una convicción muy grande en que se puede hacer un país distinto”. En otro tramo, Guzmán indicó que el Presidente Milei necesita manos en la Cámara de Diputados para seguir con las transformaciones de la Argentina.

“Es momento que el pueblo santacruceño y el pueblo argentino se ponga de pie”. Jairo Guzmán.

“Es momento que el pueblo santacruceño y el pueblo argentino se ponga de pie y le demuestre a la clase política que se terminó, que surgió un nuevo movimiento político que es popular, que es del pueblo y que viene a cambiar el futuro del país”, acotó. Para finalizar, le pidió a la militancia que cuide el voto hasta el último minuto e insistió que La Libertad Avanza se impondrá en Santa Cruz.

Apoyo de Eduardo Costa

Luego, entrevistado por La Opinión Austral, Jairo Guzmán indicó que se encontraba satisfecho por la campaña realizada. “Estoy contento por el acompañamiento de cada localidad, de cada militante que ha dado una batalla excelente” y sostuvo: “Vamos a cambiar la historia de la provincia y estamos convencidos que vamos a hacer una excelente elección y a esperar al domingo para que esto se haga realidad”.

Eduardo Costa “ha hecho un esfuerzo muy grande por un cambio”. Jairo Guzmán.

Sobre cuál fue la preocupación que le trasmitió la gente a lo largo de la provincia, resumió: “La gente dice que no se puede expresar, que tiene mucho miedo, por eso creemos que esta elección va a ser un antes y un después, hay una elección que nadie está viendo y creemos que el domingo vamos a dar una sorpresa”.

El candidato de La Libertad Avanza habló con La Opinión Austral al cierre del acto. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Finalmente, Jairo Guzmán fue consultado sobre el apoyo del exsenador Eduardo Costa, a lo que respondió: “Le agradezco, me parece que es una persona que ha pasado por la política de Santa Cruz y ha hecho un esfuerzo muy grande por un cambio y estuvo a nada de lograr un cambio a nivel gobernación y valoro mucho que haya expresado su opinión a favor de La Libertad Avanza”. Antes de terminar, manifestó: “Todas las personas que tengan ideas de bien para la provincia y para el país acompañan las ideas y le agradezco las palabras que ha tenido”.