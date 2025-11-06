Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) realizó este jueves una conferencia de prensa para anunciar que fueron oficialmente invitados a participar de una paritaria el martes 11 de noviembre, fecha en la que buscan que el gobierno provincial haga una propuesta de recomposición en los sueldos y garantice los puestos de trabajo para el 2023.

Para comenzar, César Alegre, secretario general del sindicato a nivel provincial sostuvo: “Respecto al planteo de que necesitamos una recomposición salarial, la continuidad de la cláusula gatilla que está reclamando el gremio con una mayor recomposición salarial, nos dijeron que nos van a brindar una respuesta política en la paritaria”.

La comisión directiva de ADOSAC muestra la convocatoria a paritaria para el martes próximo.

Sobre los puestos de trabajo que vienen mencionando que están en peligro, “en esta mesa de negociación fuimos con todos los datos, es decir, dejamos en claro que hay muchos puestos de trabajo, cargos y horas cátedras que se pueden perder, y el día martes nos estarían dando las definiciones más precisas que tienen que ver con el sostenimiento de los puestos de trabajo y esperamos también desde toda la docencia, una mayor recomposición salarial y la cláusula gatillo.

Miguel del Plá: “El gobierno escuchó nuestro reclamo, nos convocó, se pudo hacer la reunión de subcomisión”.

ADOSAC se encuentra en una medida de fuerza de 48 horas definida para ésta semana, 24 horas restantes que se cumplirán este viernes 7 de noviembre. Anteriormente venía de declarar durante dos semanas consecutivas paros de 72 horas.

Por su parte, la secretaria Adjunta Adriana Astolfo señaló: “A mí me gustaría destacar el resultado de estas subcomisiones y el adelantamiento de la paritaria, a los compañeros estatales en la persistencia y la lucha consecuente de los compañeros y compañeras que se mantuvieron firmes en este camino con la adhesión al paro y con tres marchas provinciales importantísimas para sostener los reclamos“.

“Empieza una nueva etapa de negociación, esperamos que así sea, donde lo que hoy se expresó en la subcomisión laboral de concursos se cumpla ese trabajo en conjunto, planteando nuestros reclamos y nuestras propuestas para mantener los puestos de trabajo y a partir de ahí, pensar en las titularizaciones“, añadió Astolfo.

Días atrás ADOSAC había llevado el reclamo a la ruta.

En cuanto a la paritaria salarial, “es una conquista importantísima y esperamos que en ese ámbito se resuelva la oferta salarial para los docentes que debe tener la cláusula gatillo para el 2026 y seguir con la recomposición salarial“, enfatizó.

Finalmente, el paritario Miguel del Plá manifestó que fue una semana importante, ya que “empezamos conociendo un fallo del Tribunal Superior de Justicia donde se confirmó la sentencia que luchamos mucho para conseguirla, al asesino de Jésica Minaglia“. Y, en segundo lugar, el aniversario de ADOSAC que es un gremio que tiene más de 9 mil afiliados.

Luego destacó las tres marchas provinciales y aseveró que venían hace semanas “luchando en el aire sin tener una respuesta, con esa sensación de que harás en el desierto y, sin embargo, finalmente el gobierno escuchó nuestro reclamo, nos convocó, se pudo hacer la reunión de subcomisión, una reunión constructiva, se trabajó dentro de todo bastante bien, se acordó cómo seguir trabajando hacia delante en el tema de la titularización y se abrió el debate sobre los temas que nosotros queríamos que se abran, es decir, cuántos alumnos tiene que haber en cada curso, y sobre si las plantas funcionales que ellos aprobaron, se pueden llegar a corregir“, dijo entre otras cosas.