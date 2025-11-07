Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el escrutinio realizado en el Tribunal Superior de Justicia, María José Butterfield resultó electa como consejera del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz en representación de los trabajadores judiciales. Su lista, Compromiso y Transparencia Activa, se impuso sobre Independencia y Construcción, encabezada por Mirna Larrosa.

En diálogo con LU12 AM680, Butterfield destacó: “Yo soy consejera por los trabajadores judiciales. Este consejo se encarga de seleccionar a los jueces, fiscales y defensores, tanto de primera como de segunda instancia, a través de un proceso que incluye exámenes, entrevistas y evaluaciones. Es una tarea muy importante porque define la calidad de nuestra justicia”.

Butterfield, empleada judicial de amplia trayectoria y referente cercana al gremio Franco Mascheroni, resaltó el valor de que los trabajadores puedan tener un espacio de participación en la toma de decisiones sobre la justicia provincial.

“Queremos opinar sobre qué tipo de jueces queremos”

La nueva consejera subrayó que uno de sus principales objetivos será fortalecer la participación de los empleados judiciales en los procesos de selección de magistrados, aportando una mirada distinta al funcionamiento interno de los juzgados. “Los trabajadores tenemos mucho para aportar. Cada juez tiene su propio criterio de trabajo y su manera de gestionar el personal. Por eso queremos poder opinar sobre qué tipo de jueces queremos, no solo en lo técnico sino también en lo humano y en la forma de conducir”, expresó.

Butterfield remarcó que su gestión buscará garantizar la transparencia y la equidad en cada concurso, defendiendo los procedimientos institucionales como base para la confianza pública en la justicia.

Un Consejo en medio de la incertidumbre

La elección se desarrolló en un contexto complejo para el Consejo de la Magistratura, que enfrenta la suspensión de su presidente, Fernando Basanta, como vocal del Tribunal Superior de Justicia, lo que provocó la paralización de nueve concursos en curso.

“El Consejo tuvo mucha actividad durante el año, con más de diez concursos realizados. Pero, tras la suspensión del doctor Basanta, se interrumpieron nueve procesos en curso para garantizar su legalidad. Esperamos que todo se normalice pronto para seguir avanzando”, explicó Butterfield en la entrevista con LU12 AM680.

La consejera asumirá formalmente su cargo el 10 de diciembre, aunque aclaró que los concursos actualmente en desarrollo deberán concluirlos los consejeros que los iniciaron.

“La justicia necesita institucionalidad y compromiso”

Butterfield enfatizó que su decisión de postularse nació del compromiso con la defensa del sistema judicial y de los derechos de los trabajadores del sector: “Mi decisión de ser consejera tiene que ver con sostener la justicia y los mecanismos legales que tenemos en la provincia. Necesitamos garantizar seguridad jurídica para todos los santacruceños. Eso solo se logra respetando las instituciones y trabajando con responsabilidad”.

La flamante consejera también hizo referencia a la situación actual del Poder Judicial, con dificultades edilicias, presupuestarias y de gestión: “La justicia es un ámbito muy estructurado y cuando ocurren estas situaciones de conflicto institucional se genera mucha incertidumbre. Pero confío en que vamos a estar a la altura para recuperar la normalidad y fortalecer el servicio que brindamos a la sociedad”.

Compromiso con la justicia santacruceña

Finalmente, Butterfield agradeció el respaldo de sus compañeros y aseguró que continuará trabajando para que la voz de los empleados judiciales sea escuchada en las decisiones del Consejo: “A pesar de la crisis, seguimos garantizando el funcionamiento de la justicia gracias al compromiso de mis compañeros. Este nuevo rol es una oportunidad para representar ese esfuerzo y contribuir a que nuestra justicia sea más transparente, más cercana y más justa para todos”, concluyó.