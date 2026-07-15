La pesca argentina cayó 24,3% interanual en mayo por el desplome de la captura de calamar

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La actividad industrial pesquera argentina registró una caída interanual del 24,3% durante mayo de 2026. El último informe del Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el retroceso productivo del periodo indicado estuvo definido por el desplome de la captura de moluscos (invertebrados de cuerpo blando sin huesos), tras el cierre anticipado de la zafra de calamar.

El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) se ubicó en 119,2 puntos. En términos mensuales, la serie desestacionalizada marcó una baja del 1,4% respecto de abril, mientras que la tendencia-ciclo disminuyó un 2,9%.

En tanto, el acumulado de los primeros cinco meses del año mantiene un saldo positivo pese al retroceso de mayo. Entre enero y mayo, el sector acumuló un crecimiento del 9,7% en comparación con el mismo período de 2025, sostenido por el dinamismo del primer trimestre.

El calamar, una d elas especias que más movilia los puertos argentinos en las descargas.

Pesca marítima

La pesca marítima lideró la tendencia negativa con una baja del 29% interanual en mayo, restando 23,1 puntos porcentuales a la variación general. Por su parte, la acuicultura retrocedió un 6% en la comparación interanual.

El análisis que realizó el INDEC por grupos de especies revela que los moluscos sufrieron un desplome del 95,8% interanual debido al comportamiento del calamar. Su índice descendió de 540,9 puntos en mayo de 2025 a 22,6 puntos en mayo de 2026, lo que representó una incidencia negativa de 55,7 puntos porcentuales en el indicador global.

El registro del INDEC muestra el retroceso en las dos actividades productivas: la pesca martítima y la acuicultura.

Este impacto no logró ser compensado por los otros sectores. Los peces registraron una mejora interanual del 8,7% con un índice de 106,2 puntos. Los crustáceos mostraron un salto del 1.191,7% interanual al marcar 246,9 puntos, debido a una base de comparación extremadamente baja en mayo del año anterior, cuando el índice había alcanzado apenas los 19,1 puntos.

Disparidad por flotas

La operatoria según el tipo de embarcación reflejó realidades opuestas para las flotas pesqueras. Los buques fresqueros incrementaron sus desembarques un 23,1% respecto a mayo de 2025.

La flota de buques congeladores sufrió una contracción del 38,5% interanual. Esta baja, fuertemente ligada a las capturas de calamar y al procesamiento a bordo, restó 32,6 puntos porcentuales al índice de pesca marítima.

El comportamiento estacional e irregular de la actividad anticipa revisiones en las próximas mediciones del INDEC. No obstante, el balance de los primeros cinco meses conserva el crecimiento gracias a las subas acumuladas del 15,2% en peces, 19,4% en crustáceos y 2,2% en moluscos.