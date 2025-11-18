Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la firma del decreto que autoriza la cesión de las ex áreas de YPF a nuevas operadoras petroleras, la Provincia de Santa Cruz, FOMICRUZ e YPF rubricaron también un acta acuerdo que designa a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como encargada de auditar los pasivos ambientales generados durante décadas de explotación en la Cuenca del Golfo San Jorge, por parte de la petrolera nacional.

El decano de la Facultad, Alejandro Martínez, presente en el acto celebrado en El Calafate, destacó la trascendencia del convenio y lo definió como “un hecho histórico para la provincia y para la universidad pública”.

“Es un orgullo participar de esta auditoría. La historia de nuestra facultad está íntimamente ligada al desarrollo productivo del país. La universidad no sólo forma profesionales: forma talento dentro de un entorno real de trabajo, investigación y transferencia tecnológica”, afirmó en diálogo con La Opinión Austral.

“El sello de la UBA es una garantía”

Durante el acto se subrayó que la auditoría de los pasivos ambientales no recaerá en una consultora privada, sino en la Universidad de Buenos Aires. Martínez sostuvo que esto ofrece una garantía de seriedad, transparencia y rigor técnico.

“Muchas veces nos convocan porque el conocimiento desarrollado por docentes, investigadores y estudiantes se pone al servicio de la actividad productiva. No improvisamos. Somos responsables con nuestro rol y con cada tarea que ejecutamos”, explicó.

Plazos de trabajo: entre cinco y seis meses

El decano precisó que el trabajo de auditoría tendrá una duración estimada de entre cinco y seis meses, con entregas parciales periódicas que permitirán liberar resultados a medida que avancen los análisis en los distintos yacimientos.

“Hay otras organizaciones trabajando en paralelo, pero nuestra tarea se ajusta a ese cronograma. Serán meses intensivos con visitas, evaluaciones y reportes técnicos”, detalló Martínez.

Un equipo con trayectoria y reconocimiento internacional

Martínez resaltó la experiencia del cuerpo técnico que intervendrá en las auditorías. Recordó que la Facultad de Ingeniería cuenta con especialistas del Instituto del Gas y del Petróleo, creado en 1929 junto a YPF, y que la carrera se ubica actualmente en el puesto 24 del ranking mundial en su disciplina.

“Tenemos docentes y profesionales que trabajan en empresas líderes y en investigación aplicada. El talento argentino es reconocido en todo el mundo. Nuestros estudiantes incluso ganaron la competencia internacional PetroBowl, donde se enfrentan universidades de países con enorme inversión en energía”, señaló.

Añadió que el prestigio académico es inseparable del aporte histórico de la ingeniería argentina: “En nuclear, aeroespacial o petróleo, los técnicos y profesionales del país sorprenden al mundo por su capacidad y creatividad”.

La defensa de la universidad pública como motor del desarrollo

Martínez también remarcó el impacto económico y social del sistema universitario público argentino, al señalar que el debate suele centrarse en el gasto, pero no en el valor que genera.

“Los egresados crean empresas, desarrollan tecnología, generan producción y riqueza. Yo soy un ejemplo: sin la universidad pública no hubiera podido estudiar. Por eso la vamos a defender siempre, más allá de cualquier ideología”, afirmó.

Inicio de los trabajos en los yacimientos

Sobre el cronograma operativo, Martínez adelantó que en los próximos días se terminará de definir el plan de trabajo en territorio, que incluirá el despliegue de técnicos en los distintos sitios de la Cuenca del Golfo San Jorge para evaluar los pasivos ambientales dejados por YPF.

“Estamos ajustando los detalles finales. Será un proceso serio y meticuloso, como lo requieren los recursos naturales de la provincia”, concluyó.