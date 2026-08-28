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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que China Gezhouba Group recibió el primer desembolso nacional por $45.000 millones en sus cuentas bancarias. La transferencia se acreditó luego de las reuniones mantenidas entre la provincia, las autoridades nacionales y la firma asiática.

El mandatario provincial anunció la novedad a través de sus redes oficiales, donde destacó el impacto de la gestión: “Nosotros gestionamos para que las cosas sucedan. Es un paso importante para volver a poner en movimiento una obra fundamental para Santa Cruz, recuperar puestos de trabajo y generar actividad económica”, afirmó.

En el mismo mensaje, contrapuso el esquema actual con las gestiones previas: “Durante años el kirchnerismo usó las represas como bandera política. Fueron demasiadas promesas y una obra que terminó paralizada”.

El gobernador Claudio Vidal en el ultimo encuentro con Gezhouba Group.

El ingreso de los fondos marca un avance significativo para un proyecto que permanecía paralizado desde fines de 2023, informó el Gobierno. En los últimos meses, el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante gestiones permanentes con autoridades nacionales, ENARSA y los integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), con el objetivo de ordenar las condiciones necesarias para recuperar el ritmo de ejecución.

Demora en la transferencia

El cobro por parte de la contratista se produce tras varios meses de inmovilización financiera. A fines de diciembre, los bancos financistas —China Development Bank, ICBC y Bank of China— habían girado 150 millones de dólares al Estado nacional como paso previo a la renegociación contractual.

Sin embargo, las divisas permanecieron retenidas en las arcas del Tesoro Nacional sin ser transferidas a las empresas ejecutoras. Diversos sectores cuestionaron la subejecución de estas partidas y señalaron su utilización para fortalecer el superávit fiscal, una mecánica similar a la implementada con la recaudación del Impuesto a los Combustibles asignada a la infraestructura vial.

En marzo, el Ministerio de Economía y la empresa Enarsa suscribieron una adenda al contrato original con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) —conformada por Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo—. El acuerdo estableció una compensación de 259,5 millones de dólares a favor de las contratistas para cancelar reclamos por la suspensión de tareas durante la pandemia y problemas geológicos en la represa Néstor Kirchner (rebautizada Cóndor Cliff), fijando además la renuncia a futuras demandas judiciales una vez saldada la deuda.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes. FOTO: GOBIERNO

Proyección de los trabajos

El complejo sobre el río Santa Cruz se encontraba paralizado desde fines de 2023, mantenido únicamente con guardias mínimas de seguridad y conservación de equipos. El freno prolongado derivó en la dispersión de los planteles de trabajadores, por lo que el reinicio de las tareas demandará un proceso gradual de recontratación de personal e insumos.

El esquema proyectado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación prioriza el avance de la central Jorge Cepernic (denominada La Barrancosa), que registra un 46% de ejecución y cuenta con una potencia proyectada de 360 MW para volcar 1.860 GWh anuales a la red nacional. Por su parte, el proyecto Cóndor Cliff, con un avance del 20%, quedará supeditado a etapas posteriores.

Trabajo, inversión y desarrollo

Para el Gobierno provincial, la importancia de las represas excede la construcción de la infraestructura hidroeléctrica. La reactivación implica recuperar puestos de trabajo, movilizar proveedores, transporte y servicios, además de generar actividad económica en distintos puntos de Santa Cruz.

La UTE había señalado que el reinicio del proyecto tendrá impacto en el empleo directo e indirecto y en el movimiento de la economía regional. Como parte del proceso de reactivación, alrededor de 150 trabajadores ya están desplegando tareas y seguirán más incorporaciones hasta retomar el ritmo pleno.

“Es una señal importante para Santa Cruz: empiezan a activarse recursos que generan trabajo, movimiento económico y actividad alrededor de una obra estratégica para la provincia“, sostuvo Vidal.

El gobernador remarcó que el Gobierno provincial continuará realizando las gestiones necesarias para garantizar que las obras avancen y que el proyecto vuelva a convertirse en un motor de desarrollo para Santa Cruz.

“Vamos a seguir empujando para que las represas avancen y vuelvan a ser motor de desarrollo para los santacruceños”, afirmó Claudio Vidal en sus redes sociales.