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La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos y titular del Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical (UCR), Daniela D’Amico, realizó este viernes un amplio análisis de la actualidad política provincial y local durante una entrevista con LU12 AM680. La dirigente radical se refirió a la discusión por el futuro sistema electoral de Santa Cruz, se manifestó a favor de la utilización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ratificó su intención de competir por la Intendencia de Río Gallegos y también habló sobre las posibles alianzas de cara a las próximas elecciones.

Además, analizó la situación entre el Municipio y el Gobierno Provincial por los aportes a las cajas, respaldó la necesidad de regularizar los pagos y expresó su preocupación por la situación económica y laboral que atraviesa la capital santacruceña.

A favor de las PASO

Uno de los primeros temas abordados fue el debate que se desarrolla en torno a la nueva legislación electoral de Santa Cruz y la necesidad de definir con qué sistema votarán los santacruceños el próximo año.

Daniela D’Amico: “Me parece que la Boleta Única es el mejor camino”, dijo sobre el sistema electoral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

D’Amico sostuvo que la falta de definiciones genera incertidumbre entre los espacios políticos, especialmente a la hora de planificar candidaturas y eventuales alianzas. “Si no se sabe la regla del juego o cómo va a ser la ley que nos va a llevar, obviamente que esto nos traba mucho hacia el futuro y hacia las alianzas que se deban hacer”, expresó.

Respecto de la posibilidad de incorporar elecciones primarias, la dirigente se mostró favorable, aunque remarcó que el mecanismo deberá garantizar una competencia genuina entre los candidatos. “Siempre y cuando el sistema pueda ser genuino, me parece que no es algo con lo que esté en desacuerdo”, señaló sobre las PASO y consideró que podrían servir para que los integrantes de un frente electoral puedan medir sus candidaturas.

En cuanto al instrumento de votación, D’Amico destacó la experiencia de la UCR durante sus elecciones internas y expresó su respaldo a la Boleta Única. “Me parece que la Boleta Única es el mejor camino. Sin duda, soy una convencida de que es un buen camino”, afirmó.

No obstante, reconoció que será necesario trabajar en la forma de implementación y en la comunicación hacia el electorado, especialmente si se deben votar numerosas categorías en una misma elección.

Candidata

Durante la entrevista, D’Amico también confirmó que mantiene firme su intención de convertirse en candidata a intendenta de Río Gallegos. Consultada directamente sobre esa posibilidad, respondió sin rodeos: “Sí, sí, por supuesto”, y aseguró que trabaja desde hace años con ese objetivo. “Hace nueve años”, respondió al ser consultada sobre cuánto tiempo lleva preparando una eventual candidatura.

La concejal indicó que será necesario trabajar en la forma de implementación del sistema de Boleta única y en la comunicación hacia el electorado.

La actual presidenta del Concejo Deliberante sostuvo que su trabajo territorial le permitió conocer las distintas realidades de la ciudad. “Conocemos cada barrio de Río Gallegos, conocemos cada lugar y conocemos la problemática de cada uno de ellos”, manifestó.

En ese marco, señaló que la nueva conducción del radicalismo local busca reabrir y fortalecer los espacios partidarios, además de avanzar en la conformación de equipos técnicos para elaborar una propuesta de gobierno para la ciudad. “Estamos trabajando con equipos técnicos ya con lo que viene para la presentación de un plan de gobierno para la Intendencia de Río Gallegos”, indicó.

La UCR y las alianzas

Sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones, D’Amico consideró que las definiciones partidarias deberán surgir de los organismos correspondientes de la UCR, tanto a nivel provincial como nacional.

En ese contexto, fue consultada por posibles contactos con otros sectores políticos y por la reciente imagen de dirigentes como Javier Belloni y Pablo Grasso. La referente radical fue crítica del kirchnerismo y planteó que uno de los principales objetivos políticos debe ser impedir su regreso al Gobierno Provincial. “Debemos decir no al kirchnerismo, no a la vuelta de ellos a Santa Cruz, y debemos trabajar fuertemente en esa postura”, expresó.

Respecto de un eventual acercamiento con sectores vinculados a La Libertad Avanza, D’Amico aclaró que personalmente no mantuvo conversaciones con algunos de sus referentes, aunque reconoció que existen contactos entre otros dirigentes. “Yo nunca he tenido diálogos con ellos. Sé que algunos dirigentes del partido los tienen”, explicó.

De todos modos, remarcó que las alianzas electorales serán definidas en el marco de la Convención Provincial.

El pago a las cajas: respaldo a la regularización de los aportes

Otro de los temas centrales fue el conflicto vinculado a los aportes y pagos a las cajas provinciales, en medio de las diferencias entre el Municipio de Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz.

Desde su rol como presidenta del Concejo Deliberante, D’Amico sostuvo que el pago de los aportes a las cajas es una responsabilidad que debe cumplirse, al considerar que esos recursos resultan fundamentales para garantizar las prestaciones. “Entiendo que el pago a las cajas es algo necesario, que se debe hacer”, sostuvo.

D’Amico sostuvo que el pago de los aportes a las cajas es una responsabilidad que debe cumplirse.

En particular, respaldó la necesidad de regularizar la situación de la Caja de Servicios Sociales, aunque planteó que también existen cuestiones que deberían discutirse desde el punto de vista político y financiero.

Entre ellas mencionó la coparticipación que recibe Río Gallegos y consideró que debería analizarse una actualización teniendo en cuenta el crecimiento del ejido urbano y la incorporación de nuevos barrios.

D’Amico señaló que la capital provincial sumó sectores como San Benito, 22 de Septiembre y Padre Olivieri, entre otros, sin que ello se haya traducido —según planteó— en un incremento de los recursos coparticipables.

Si bien respaldó el cumplimiento de los aportes, se mostró crítica de la vía judicial utilizada en el conflicto. “Nosotros no estamos de acuerdo con la medida judicial, porque de cierta forma entendemos que la Justicia se mete en algo que por ahí es más que nada del ámbito político”, manifestó.

Preocupación por el empleo y la situación económica

D’Amico también se refirió a la situación económica y laboral que atraviesa Río Gallegos, en un contexto de cierres de comercios y dificultades para la generación de empleo.

La dirigente consideró que es necesario buscar alternativas que permitan generar nuevas fuentes de trabajo y evitar que el empleo público sea la única posibilidad laboral para los vecinos. “No todo el empleo puede pasar por lo público”, sostuvo.

D’Amico también se refirió a la situación económica y laboral que atraviesa Río Gallegos, en un contexto de cierres de comercios y dificultades para la generación de empleo.

En ese sentido, planteó la necesidad de generar “puentes de empleo”, fortalecer la formación y desarrollar actividades productivas que actualmente no estarían suficientemente explotadas en la ciudad. “Por más que podamos tener muchos talleres, si no hay un movimiento en la economía, esto tampoco favorece”, advirtió.

También expresó preocupación por los jóvenes que buscan insertarse laboralmente y por las familias afectadas por la desocupación. “Cuando vemos que hay gente desocupada, obviamente nos duele a todos, porque entendemos que no es solamente ese jefe de familia, sino toda la familia que depende de él”, afirmó.

Sesión suspendida

Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante confirmó que la sesión prevista para el próximo 3 de septiembre fue suspendida, en medio de dificultades relacionadas con la falta de pago a proveedores y la adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento legislativo.

D’Amico cuestionó que algunos proveedores municipales acumulen largos períodos de espera para cobrar y sostuvo que la situación está afectando directamente la actividad del cuerpo deliberativo. “Tenemos un debate importante porque no se le paga desde el Municipio a los proveedores”, indicó.

Según explicó, la falta de elementos básicos para desarrollar la actividad administrativa y legislativa llevó a tomar la decisión de suspender la sesión hasta que se normalice la situación. “La hemos suspendido hasta ahora, hasta que se pueda. Le pedimos al intendente que normalice esta situación, porque sin duda nos perjudica en la actividad del Concejo Deliberante”, concluyó.