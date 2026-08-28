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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a confirmar que la provincia desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales. La definición fue expresada este viernes durante un acto de apertura de sobres para una obra del acueducto en Comodoro Rivadavia y posteriormente reconfirmada a La Opinión Austral.

“En Chubut vamos a discutir Chubut, y eso implica, obviamente, tener dos comicios diferenciados, porque siempre se hizo así”, afirmó Torres ante ADNSUR y distintos medios locales.

El mandatario provincial insistió en la necesidad de que Chubut tenga una discusión electoral propia, por fuera de la contienda nacional. “Creo que salvo una sola vez, y hay que honrar ese compromiso de discutir lo nuestro”, sostuvo.

Aunque confirmó el desdoblamiento electoral, Torres buscó ponerle un límite a las especulaciones sobre el armado político que acompañará la elección.

“Falta para que haya definiciones concretas de alianzas y demás; es muy pronto”, señaló.

De esta manera, por ahora continúa abierta la incógnita respecto de quién podría acompañarlo como candidato a vicegobernador. En los últimos días comenzaron a circular distintos nombres y, entre ellos, aparece el de Mariel Peralta, intendenta de Rada Tilly, aunque desde el entorno del gobernador remarcaron ante LOA: “Falta mucho para eso”.

Torres viene manteniendo conversaciones y realizando gestiones personales con dirigentes de distintos sectores políticos, tanto del peronismo como del radicalismo. Sin embargo, todavía no hay confirmaciones respecto de una eventual fórmula ni de la conformación de alianzas.

Torres “largará” en la carrera de Crónica

Ignacio “Nacho” Torres participará en la histórica Corrida de Crónica en Rawson. Foto: Diario Crónica.

La agenda del gobernador tendrá el próximo 19 de septiembre un capítulo particular. En el marco del 161.º aniversario de Rawson, Torres volverá a ponerse las zapatillas y la camiseta de Crónica para participar de la tradicional competencia que une la capital provincial con Playa Unión.

Para algunos “armadores” políticos, la participación del gobernador podría ser leída como una suerte de lanzamiento de campaña simbólico.

Lo concreto es que Torres estará en la línea de largada de la carrera de Crónica mientras, en paralelo, su espacio político comienza a transitar un calendario electoral provincial que ya tiene una definición central: Chubut votará en una fecha diferente a la elección nacional.

¿Qué pasará con las elecciones en Comodoro Rivadavia?

El anuncio del gobernador generó interrogantes en los municipios, especialmente en Comodoro Rivadavia, donde el intendente Othar Macharashvili había anticipado que la ciudad votaría en octubre, junto con las elecciones nacionales.

Consultado sobre la situación de los municipios, Torres recordó que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su propio calendario.

“Hay municipios que tienen la potestad de adherir o no; eso es otra discusión que se va a tener que dar en cada municipio”, explicó.

La posibilidad de que Comodoro Rivadavia mantenga su elección junto con las nacionales ya genera movimiento dentro del peronismo. La Opinión Austral pudo confirmar que algunos dirigentes del PJ plantearán que la ciudad vote el mismo día que las elecciones provinciales, en caso de que finalmente se consolide ese escenario.

La decisión tendrá además una fuerte lectura política, teniendo en cuenta el peso electoral de Comodoro dentro de la provincia.

Luque, Bowen y Glinski, en la discusión del PJ

Con el desdoblamiento confirmado, también comienza a tomar forma la discusión interna dentro del Partido Justicialista de Chubut.

Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza como posibles competidores de Torres se encuentran Juan Pablo Luque, Dante Bowen y José Glinski. Ninguno tiene todavía una candidatura formalizada, pero sus nombres forman parte de las conversaciones que atraviesan al peronismo provincial.

Otro interrogante que permanece abierto es qué hará La Libertad Avanza en Chubut. El senador César Treffinger aparece como uno de los nombres vinculados al espacio libertario y resta saber si competirá con una propuesta propia o si existirá algún tipo de entendimiento con el oficialismo provincial.

La posibilidad de una alianza entre sectores de LLA y el espacio de Torres es, por ahora, parte de las especulaciones que circulan en el escenario político chubutense.

El gobernador, mientras tanto, ya inició conversaciones con dirigentes de diferentes sectores. Sus encuentros cara a cara con referentes del peronismo y del radicalismo alimentan las versiones sobre un eventual armado electoral amplio, aunque Torres insiste en que “falta” para las definiciones concretas.

Por ahora, la primera certeza está dada: Chubut tendrá elecciones provinciales desdobladas de las nacionales. La próxima pregunta será cuándo se votará, quiénes integrarán las fórmulas y qué municipios decidirán acompañar ese calendario.