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El Gobierno nacional oficializó un cambio en la denominación de las represas sobre el río Santa Cruz. A partir del 13 de abril de 2026, el complejo hidroeléctrico volvió a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa, según lo estableció el Decreto 238/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La decisión no solo implicó una modificación simbólica, sino que formó parte de una reestructuración más amplia que incluyó el traspaso de la obra desde Energía Argentina S.A. (ENARSA) hacia la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Economía.

El decreto dispuso que la Subsecretaría de Recursos Hídricos asuma el rol de comitente del proyecto para evitar demoras en el marco del proceso de privatización de ENARSA. Con este esquema, el Ministerio de Economía concentra el control directo de la obra.

El regreso a los nombres geográficos

Las represas recuperaron sus denominaciones originales, ligadas a las características del territorio santacruceño: Cóndor Cliff, ubicada a unos 250 kilómetros del mar, tiene cerca un acantilado cercano donde suelen avistar cóndores. La Barrancosa situada aguas abajo, a 185 kilómetros, por las características del relieve de la zona.

Ambas habían sido rebautizadas en distintas etapas con nombres de figuras políticas, pero el Ejecutivo resolvió volver a la nomenclatura técnica. El argumento oficial apuntó a despolitizar la obra y reforzar criterios administrativos y de transparencia.

Los cambios políticos

El complejo hidroeléctrico refleja los vaivenes de la política argentina en las últimas décadas.

En sus orígenes, durante la segunda mitad del siglo XX, los proyectos adoptaron nombres geográficos. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los renombró como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Alicia Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la obra de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en 2020.

En 2017, la gestión de Mauricio Macri restituyó los nombres originales en un intento de despolitizar la obra. Luego, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández volvió a las denominaciones anteriores.

Finalmente, en 2026, la administración de Javier Milei revirtió nuevamente esa decisión y estableció el regreso a Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Alicia Kirchner y Mauricio Macri en las represas del Río Santa Cruz, que estuvieron paralizadas casi toda la gestión de Cambiemos.

Estado actual de las represas

El avance de las obras muestra diferencias entre ambas centrales. Cóndor Cliff (ex Néstor Kirchner), la represa ubicada más arriba, cuenta con una potencia proyectada de 950 megavatios y registra un avance cercano al 20%. En tanto, La Barrancosa (ex Jorge Cepernic), con una capacidad estimada de 360 megavatios, alcanza un 42% de ejecución y se posiciona como la más avanzada.

Vidal recorriendo las represas junto a empresarios chinos.

Según estimaciones oficiales, La Barrancosa podría finalizarse hacia 2030, mientras que el desarrollo de Cóndor Cliff permanece paralizada.

Reactivación y financiamiento internacional

Tras años de paralización por problemas financieros y técnicos, el Gobierno avanzó en marzo de 2026 con un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la construcción, integrada por China Gezhouba, Eling (ex Electroingenieria) e Hidrocuyo.

Tal como informó en exclusiva La Opinión Austral, ese entendimiento permitió establecer condiciones técnicas y económicas para retomar el ritmo de obra.

El financiamiento internacional, principalmente proveniente de bancos chinos, continúa como un eje central del proyecto. El cambio de gestión busca ofrecer mayor seguridad jurídica para sostener los desembolsos y evitar interrupciones.