Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz elige este 26 de octubre tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, las que renovarán a los salientes Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz). En este último caso, completa el período de Sergio Acevedo y Claudio Vidal, respectivamente.

Un dato inusual y que no suele presentarse es que ninguno de los tres legisladores que finalicen sus mandatos el 10 de diciembre, se presentó para renovar sus bancas. El 26 de octubre se renovará la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). Como el Senado suspendió las PASO 2025, esas elecciones primarias no se realizarán, al menos este año.

El simulacro de elecciones que se hizo hace unos días con Boleta Única de Papel. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, en las elecciones legislativas nacionales será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Esta nueva modalidad de votación, establecida por la Ley N° 27.781, busca garantizar mayor transparencia electoral al presentar toda la oferta de candidatos en un único instrumento oficial, según explicó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto.

Los candidatos

El 27 de agosto el Juzgado Federal con Competencia Electoral confirmó la oficialización de ocho listas de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. Además, realizó el sorteo y definió el orden de ubicación en la Boleta Única Papel, que se aplicará por primera vez en la provincia.

Tras el sorteo realizado en la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos, las fuerzas políticas quedaron distribuidas de la siguiente manera en la Boleta Única Papel:

La Libertad Avanza (LLA) – Encabezada por Jairo Henoch Guzmán, acompañado por Perla Rocío Marcela Gómez de la Fuente y Matías Daniel Alzugaray.

PRO – Propuesta Republicana – Liderada por el ex concejal Leonardo Roquel, secundado por Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padín.

Fuerza Santacruceña – Frente integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Unidad Popular y el Partido de la Victoria. Encabezado por el sacerdote Juan Carlos Molina, acompañado por Moira Lanesan Sancho y el abogado Hugo Amadeo Figueroa.

Coalición Cívica – ARI – Con Pedro Muñoz como primer candidato, junto a Mariana Olmos y Omar Fernández.

Proyecto Alternativo – Espacio conducido por Jorge Cruz, secundado por Johana Busto y Mario Lozano.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) – Lista encabezada por Gabriela Ance, acompañada por Luis Fernando Díaz y Oriana Toloza Osores.

Por Santa Cruz – Alianza liderada por José Daniel Álvarez, acompañado por Gisella Anabel Martínez y Juan José Ortega.

Movimiento al Socialismo (MAS) – Con Jorge Jesús Mariano a la cabeza, junto a María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto.

El cierre de las listas no estuvo exento de polémica. La Justicia Electoral bajó la candidatura de Diego Bavio y su partido UNIR, al no cumplir con los requisitos exigidos, dejando fuera de carrera a esa propuesta. Además, la Fiscalía Federal a cargo de Julio Zárate, lo investiga por falsificación de firmas.