Este domingo de súper acción, los partidos y frentes electorales se encuentran presentando sus listas de candidatos para el domingo 26 de octubre. Uno de ellos es el PRO que en esta ocasión decidió presentarse por afuera del frente electoral con el que compitió en 2023.

Según se dio a conocer horas atrás, el primer candidato a diputado nacional será el dirigente de origen radical Leonardo Roquel. El exconcejal de Río Gallegos nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su partido, la UCR, de ir en el frente electoral “Por Santa Cruz”.

A “Leo” Roquel lo acompañará segunda en la lista, la docente y exsecretaria general del gremio AMET, Andrea Gallegos. La lista completa:

Titulares:

“Leo” Roquel

Andrea Gallegos

Horacio Padin