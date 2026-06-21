Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unión Cívica Radical (UCR) desarrolla este domingo una nueva jornada electoral para renovar sus autoridades partidarias tanto a nivel provincial como local. En la Escuela N° 1 de Río Gallegos, uno de los puntos de votación habilitados, el candidato a presidente del Comité Provincial por la lista “Roja y Blanca”, Leonardo “Leo” Roquel, destacó la participación de los afiliados y remarcó la importancia de estos procesos internos para la vida institucional del partido.

Roquel, aseguró que la jornada se vive con entusiasmo. “Con mucho movimiento de afiliados desde muy temprano y celebrando un día más de democracia de nuestro partido político, que para nosotros es muy importante”, expresó.

El dirigente radical explicó que el proceso electoral se realiza tras el vencimiento de los mandatos vigentes, por lo que los afiliados tienen la responsabilidad de definir quiénes conducirán el partido durante los próximos cuatro años, a nivel provincial y también local.

Los afiliados concurren desde temprano para participar del comicio interno.

El llamado a fortalecer la participación partidaria

Durante la entrevista, Roquel destacó que las elecciones internas representan una herramienta fundamental para fortalecer la democracia dentro de los partidos políticos. Asimismo, celebró el compromiso demostrado por los afiliados radicales.

“Es importante que los partidos políticos tengan estos momentos de elegir y de poder acompañar a quienes van a ser sus dirigentes en los próximos cuatro años”, afirmó.

Consultado sobre la propuesta que representa la Lista “Blanca y Roja”, Roquel señaló que se trata de un espacio que busca recuperar la identidad histórica del radicalismo santacruceño.

“Nosotros siempre decimos que es una lista que es independiente, que es autónoma, que plantea la idea de un radicalismo que vuelve a ser protagonista”, sostuvo.

El candidato consideró que en los últimos años el partido perdió representación institucional y la capacidad de incidencia política, situación que, según afirmó, debe revertirse a través de un proceso de reorganización interna.

Leo Roquel presente en los comicios que se desarrollan en la Escuela N° 1 “Hernando de Magallanes”.

“En estos últimos años por ahí no hemos podido tener, por ejemplo, un diputado en la Cámara de la Provincia, que hemos perdido también nuestra banca en la Cámara Baja, en Diputados Nacionales”, indicó.

Frente a ese escenario, sostuvo que la prioridad será fortalecer la estructura partidaria y reconstruir el vínculo con la ciudadanía. “Para eso tenemos que ordenar la casa, lo vamos a hacer a través de esta elección y empezar a trabajar fuertemente para volver a enamorar al electorado y que nos vuelva a elegir como una opción”, afirmó.

El objetivo de volver a gobernar Santa Cruz

Finalmente, Roquel sostuvo que uno de los principales objetivos del radicalismo será recuperar protagonismo en el escenario político santacruceño y volver a posicionar a la UCR como una alternativa competitiva de cara a las próximas elecciones.

“Que nos vuelva a elegir como una opción, tanto en las intendencias como en los cargos legislativos y también, ¿por qué no?, para gobernar la provincia de Santa Cruz”, manifestó el candidato a presidente del Comité Provincial.

En ese contexto, valoró la participación de los afiliados en una fecha especial marcada además por la celebración del Día del Padre.

“Con gran movilización en toda la provincia, un día muy especial también porque es el Día del Padre, así que dejame saludar a todos los padres en su día y seguir invitando a los afiliados a que se acerquen”, concluyó.