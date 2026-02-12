Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación aprobó este jueves por la madrugada, con el apoyo del oficialismo y de bloques aliados, el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una de las principales iniciativas que se planteó el oficialismo como una herramienta para apuntalar la creación de empleo.

La Libertad Avanza armó un acuerdo con el radicalismo y el PRO, y bloques provinciales que le permitieron tener 42 votos en la aprobación en general, según precisaron altas fuentes de la LLA a la Agencia Noticias Argentinas.

Fotos: Luciano Ingaramo/ Prensa Senado de la Nación

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el acuerdo lo terminó de enhebrar anoche la jefa de LLA, Patricia Bullrich, con los bloques dialoguistas, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con gobernadores aliados del Gobierno.

Para alcanzar el acuerdo, el Gobierno cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de ganancias y de la CGT para no perder el sistema de financiamiento de sus gremios y las obras sociales.

La sesión comenzó a las 11:13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente Cívico y otros bloques provinciales.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

Fue una maratónica jornada que proseguía por la madrugada con la votación en particular, tras la aprobación en general del proyecto.

Justicia

A último momento, el oficialismo decidió incluir el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

Sueldos

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyeran las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar sólo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.

Gremios

Otro de los temas que el oficialismo decidió modificar en las últimas horas fue el de los aportes voluntarios a los gremios que hacen los afiliados y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.

Esa misma medida se aplicará para las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

“Poroteo”

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad y 1 de Primero los Salteños.

De los 44 votos que esperaba tener el oficialismo, no acompañarán a la LLA los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano. “No vamos a votar en contra de los trabajadores”, dijo el legislador (ver más aparte, página 3).

En tanto, la otra senadora por Santa Cruz, la exgobernadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria), también votó en contra.

Debate

El debate fue abierto por el senador libertario Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron “detalles” para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador” y dijo que mejora una legislación “pensada para una realidad de hace 50 años”

Afirmó que esta propuesta busca solucionar el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de “litigios laborales”.

Desde la oposición, el senador peronista Mariano Recalde indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”; asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también”, concluyó.

