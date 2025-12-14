Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, tal como adelantó La Opinión Austral, ingresaron a la Legislatura tres proyectos de ley que contienen propuestas para una reforma electoral en Santa Cruz. La más pretenciosa lleva la firma de tres legisladores del oficialismo: Fabiola Loreiro, Santiago Aberastain y José Quiroga (bloque Por Santa Cruz), bajo el título “ley de implementación de la boleta única, regulación del sistema electoral provincial y limitación de mandatos en la provincia de Santa Cruz”.

La Opinión Austral adelantó que en el artículo 1°, los diputados la sintetizan en regular la organización, desarrollo y fiscalización de los procesos electorales de Santa Cruz mediante la implementación obligatoria del sistema de boleta única, la incorporación del sistema de balotaje y el establecimiento de limitaciones a la reelección de cargos electivos.

Habría consenso en la utilización de la Boleta Única Papel en Santa Cruz.

Sin embargo, con excepción de la boleta única, la iniciativa encuentra un limitación en la Constitución de Santa Cruz, tanto en el balotaje como en la reelección. En el primer caso (balotaje), la Carta Magna provincial establece que el gobernador y vicegobernador se eligen por simple pluralidad de sufragios (mayoría simple), sin segunda vuelta, es decir, el binomio más votado gana directamente. Este sistema se aplica a elecciones ejecutivas provinciales y también a otros cargos como intendentes.

La diputada Fabiola Loreiro, autora de uno de los proyectos de ley. (FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL).

La norma está consagrada en el Artículo 114, que especifica -sin ninguna otra interpretación- lo siguiente: “El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos“. Es decir, en Santa Cruz no hay segunda vuelta y hay reelección indefinida. Aunque es un sistema cuestionado en la mayoría del país, de hecho sólo tres provincias tienen esta característica (Catamarca y Formosa las otras dos) y sólo puede cambiarse con una reforma constitucional.

Boleta única

Distinto es el caso de la aplicación de la boleta única. Además del proyecto de los diputados de “Por Santa Cruz“, también ingresaron otros dos que se centran en este sistema de votación que se aplicó por primera vez en la provincia en las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre, con muy buena recepción por parte de los votantes.

Uno de ellos es del diputado Pedro Muñoz, del bloque ARI Coalición Cívica. En su iniciativa, pide adoptar para la provincia de Santa Cruz el sistema de boleta única por categoría. Para el legislador, la experiencia y los excelentes resultados del sistema de boleta única en formato papel utilizado en la provincia de Santa Fe, hacen propicio que el mismo sirva de base y modelo para su adopción también en Santa Cruz.

Daniel Peralta y Pedro Muñoz, diputados provinciales. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En definitiva, plantea que el sistema de boleta única es superior al sistema de boleta partidaria tradicional en varios sentidos: es más transparente, reduce la posibilidad del fraude electoral; garantiza al ciudadano una oferta electoral completa; ataca las prácticas clientelares (evita el voto cadena); termina con el negocio de la impresión de boletas; garantiza a los candidatos y listas partidarias equidad en la competencia electoral; otorga mayor autonomía al votante para decidir; impide el arrastre por tracción de la boleta sábana horizontal; simplifica el escrutinio, y facilita y agiliza la fiscalización.

Por su parte, la iniciativa del diputado Daniel Peralta (bloque unipersonal) apunta a que los procesos electorales de autoridades electivas provinciales, municipales y de las comisiones de fomento de la provincia se deben realizar por medio de la utilización de la boleta única de sufragio.

Los diputados deberán consensuar una ley electoral provincial. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

A todo esto, el 31 de diciembre de este 2025 vence la ley electoral transitoria votada este año por la Cámara de Diputados para poder realizar los comicios en Cañadón Seco, tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga, hecho que ocurrió sin que la provincia haya reemplazado la Ley de Lemas derogada el año 2024. Ante la proximidad de volver a quedar sin norma electoral, la Legislatura santacruceña convocó el pasado 25 de noviembre a los diputados para avanzar en la redacción de la futura Ley Electoral Provincial, tal como establece el Artículo 7 de la Ley Electoral Provincial Transitoria N° 3.929.

“Aún el Gobierno no dijo nada, pero estimo que no queda otra que prorrogarla por al menos seis meses, porque ninguno de los proyectos presentados fue tratado“, indicó este sábado a La Opinión Austral un diputado del bloque de la oposición. Para que esto pase, deberá ser tratado muy probablemente en sesión extraordinaria o ya en marzo, aunque en ese caso la provincia volvería a quedar sin norma electoral por espacio de más de dos meses.