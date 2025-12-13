Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del triunfo electoral, el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció el envío de la reforma laboral al Congreso ya que las urnas marcaron, según interpretó, “consenso absoluto”. El proyecto junto con otros cinco del temario, ingresó esta semana al Senado. Ahora, La Libertad Avanza ultima acuerdos para los votos que le faltan con el objetivo de arrancar el 2026 con media sanción. Pero el Parlamento tiene ritmo propio.

En la Casa Rosada hay confianza para modificar profundamente las regulaciones de trabajo durante las sesiones extraordinarias del verano, pero puertas bien adentro y en una mirada panorámica del tablero de negociaciones, no es tan “absoluta” como la planteada por Milei.

Hay cautela respecto a la organización que requiere el paso por comisiones y hay esfuerzos por evitar que cualquier protesta callejera escale de la masividad esperable para el próximo 18 de diciembre, cuando marche la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales y sociales a Plaza de Mayo.

Así lo demostró el gesto a los sindicatos de esta semana, cuando se evitó que la iniciativa para “modernizar y generar más empleo en blanco”, como la presentan los violetas, se traduzca en una cruzada contra las cajas de financiamiento los gremios con la eliminación de la cuota solidaria. Hubo una fuerte discusión interna, el ala libertaria pura se impuso sobre los exPRO devenidos en mileístas que pujaban por dar esa discusión.

“Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones” sobre la cuota solidaria, anunció desde la sala de conferencias el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La mesa de hierro de Milei no quiere saber nada con dar lugar a una batalla épica. Casi como si hubieran aprendido de algunas que dio el kirchnerismo, prefieren apurar la reforma laboral “posible“ que la transformación histórica prometida. La posible de obtener los votos suficientes, además, sería un logro enorme con fuerte aval del círculo rojo local y de los socios estratégicos en el norte del continente.

En los pasillos de Balcarce 50, a su vez, pocos se olvidan del intento del macrismo con la reforma previsional a pocos meses de ganar las elecciones de medio término en todo el país. El expresidente, Mauricio Macri, asegura que fue el comienzo del fin de su gobierno, respecto a que no pudo reelegir. No es casual que, Milei ni siquiera incluyera el asunto en el temario.

Los tiempos del Congreso para la reforma laboral

Las fuentes del entorno de Milei están dividas, además, respecto a los tiempos. Desestiman el reclamo de la oposición no dialoguista de que la reforma laboral, por incluir cambios tributarios, debe ingresar por la Cámara de Diputados, como marca la Constitución Nacional, aunque prestan atención a que encuentre más adeptos.

Saben que es el primero de varios frenos que intentará activar la oposición peronista y/o kirchnerista férrea que conoce al dedillo el reglamento parlamentario.

Con esos desafíos en el frente, cerca de la cúpula libertaria ya admiten que el debate podría extenderse a los primeros días de enero. Algún estrecho colaborador, por lo bajo, reconoce que la media sanción podría quedar para febrero.

Se suma que parecen cerrarse o quedar a medias las puertas que se abrieron para recibir a gobernadores. Como anticipó La Opinión Austral los reclamos de las provincias se reciben en Rosada en los despachos de Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, pero quedan bajo la estricta lupa del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo Presupuesto 2026 se mueve en la misma esfera del ajuste fiscal en marcha desde 2023.

Los números en el Senado para el debate de la reforma laboral

La Libertad Avanza decidió enviar la reforma laboral primero al Senado, una jugada audaz a sabiendas de que los números allí le son más adversos. En la Rosada entienden que si pasa por la Cámara alta, donde la jefa de bloque violeta, Patricia Bullrich, maneja los hilos; posiblemente quede firme la reforma, pues en Diputados el panorama es más ameno como primera minoría.

En la Cámara alta la definición podría ser un voto de diferencia nomas. Bullrich selló a media semana el traspaso del senador cordobés Luis Juez a La Libertad Avanza. Con ese pase, quedó con 21 bancas aseguradas para el voto favorable al proyecto de reforma laboral.

Unión por la Patria cuenta con 28 tras las elecciones (perdió 6 bancas). Milei necesita sumar 15 votos más por el sí y hay terreno donde buscarlos: El aliado del PRO tiene tres aportes para sumar; la UCR, dos; Unión Federal, dos más; en la lista de dialoguistas aparecen los dos de Misiones y las bancas por Catamarca y Chubut.

Párrafo aparte se llevan las dos bancas de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal en el Senado que ocupan José María Carambia y Natalia Gadano. Serán votos decisivos para que Milei alcance la mayoría. En el pasado, con iniciativas como la Ley Bases, votaron uno por sí, otro por la negativa. La orden podría repetirse.

