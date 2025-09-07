Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras todavía resuenan los cruces entre el gobierno provincial y el municipio por el intento de “frenar” las obras para llevar gas natural a vecinos del barrio 22 de Setiembre, en la mañana del domingo llegó a Río Gallegos la tunelera para completar los trabajos.

En la planta de la empresa Chimen Aike, en la calle Peñaloza 1664, la empresa responsable de los trabajos, recibió al camión que trasladó la maquinaria.

La tunelera que trabajará en el desarrollo de infraestructura para el 22 de Septiembre. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Rubén “Carito” Aranda, propietario de la empresa, habló con La Opinión Austral y dio su versión: “Nosotros no podemos parar. Tenemos mucha gente, maquinaria. Si no trabajamos porque nos frenan la obra, nosotros pagamos sueldos igual, aportes, todo lo que significa tener la responsabilidad de gente a cargo“.

“En otras localidades no nos pasa esto. Trabajamos en Puerto Deseado sin problemas, con toda la colaboración del mundo y no te cobran un peso por el zanjeo”, completó más adelante.

La obra completa posee 5000 metros de extensión. En el camión, hay 100 caños y cubre 1.400 metros de despliegue.

El empresario pyme, observó que “no quiere decir que hagas cualquier cosa, porque no hacemos cualquier cosa. Pedimos línea municipal, marcamos con cal para no invadir terrenos ni tampoco salirnos de lo que corresponde”, explicó y destacó que trabajaron en diferentes lugares y “el único que nos quiere cobrar semejante cantidad de plata es el Municipio de Río Gallegos“.

De esta manera, solicitó que se trabaje en “una ley para que reglamente estos casos. Si la obra fuera en Kirchner y San Martín (centro de Río gallegos) y se va a romper se justifica porque hay infraestructura. Pero si sacan una ley para trabajar donde no hay infraestructura -urbanizaciones nuevas- evidentemente se termina toda esta historia”.

Los terrenos en los que se realizarán las obras están delimitados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Diálogo

Aranda tiene comunicación con el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles. “Tengo un trato excelente, pero hay un compromiso y lo vamos a cumplir: vamos a avanzar la obra, vamos a terminarla, esté de acuerdo o no el intendente Pablo Grasso“.

Resaltó que los vecinos del barrio necesitan el desarrollo de la infraestructura y valoró que “hay una decisión política de hacerla”.

En otro orden, dio cuenta que poseen el “permiso de Vialidad, hicimos el zanjeo. Distrigas y Camuzzi nos autorizaron para que instalemos el caño. Sin los permisos acordes a la Municipalidad o al ente que corresponda, Camuzzi no te autoriza a instalar el caño. En este caso hay ciudades que te cobran y otras ciudades que no te cobran. Lo del Municipio de Río Gallegos es un disparate porque esa zona ni siquiera está urbanizada”.

La pyme avanza en los labores. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Antecedentes

Recordó que días atrás “sufrimos la rotura de los vidrios, luego la pinchadura de los caños y por último un cobro excesivo de canon por abrir la zanja. Acá falta diálogo, por sobre todas las cosas”.

El empresario observó que el “tramo que más nos molesta es el de Circunvalación, es Ruta 3. pertenece a Vialidad y no a la Municipalidad”, “quieren cobrar 13 millones de pesos. Ya el caño está puesto, está enterrado. Nosotros vamos a hacer el túnel. Vamos a empezar a cruzar la ruta en frente de estación de servicio y después vamos a hacer la prueba final y vamos a habilitarla”.

Finalmente, resaltó: “No nos van a frenar ahora. Si hay que pagarlo o no, no lo sé. Sí habrá que judicializar porque eso no es municipal, eso es circunvalación, Ruta 3”, concluyó.