El presidente Javier Milei reconoció que este domingo “tuvimos una clara derrota” electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso, pero aclaró que se trata de un piso desde el cual se comenzará a trabajar de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre: “Aquellas cosas en la que nos hemos equivocado, las vamos a corregir“.

“Más allá de este resultado electoral quiero señalar a todos los argentinos. El rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, se va a redoblar“, dijo el primer mandatario.

Aseguró que “vamos a seguir defendiendo el equilibrio fiscal, vamos a mantener la fuerte restricción monetaria, vamos a conservar el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos, vamos a redoblar esfuerzos en nuestra política de desregulación, vamos a seguir mejorando la política de capital humano y vamos a sostener nuestra política de defensa”.

En ese sentido, sostuvo: “Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad, a mantener las reformas relacionadas con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y a seguir con el trabajo intenso que realiza el ministro Lugones“.

El jefe de Estado se comprometió a “seguir manteniendo nuestra posición en el mundo. Vamos a continuar del lado del bien y a profundizar nuestros vínculos internacionales”. Destacó que esta derrota dará lugar a un análisis profundo de los resultados, aunque subrayó que “esto representa un piso para nosotros y un techo para ellos. Este es un piso sobre el que empezaremos a trabajar para el 26 de octubre”.

En ese marco, agregó: “El rumbo no solo se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más porque no estamos dispuestos a entregar un gobierno que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y la redujo al 20%”.

Hizo hincapié en que “no estamos dispuestos a ceder en un modelo en el que la economía se expande a una tasa promedio del 7% en el primer semestre, porque no vamos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

Milei finalizó su discurso en La Plata con el siguiente mensaje: “Vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede y nuestro compromiso no se negocia”.

