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El secretario General del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar expresó su satisfacción por la reanudación de las perforaciones en Santa Cruz y sostuvo que la actividad genera expectativas para los trabajadores y sus familias. También destacó el efecto en las localidades de la zona norte y en distintos sectores vinculados a la industria.

“Hace mucho tiempo que no se perforaba”, señaló Lludgar, quien comparó el momento con la campaña de CGC en otro yacimiento. Afirmó que el regreso de los equipos es resultado de gestiones y decisiones que permitieron retomar la actividad.

El dirigente mencionó la participación de San Antonio y sostuvo que la autorización del gobernador fue clave para que la compañía pudiera operar y para que trabajadores retomaran sus puestos.

“Aquí hay gestión, hay trabajo”, indicó el sindicalistas de los Petroleros Jerárquicos.

“No lo dijo el Gobernador ni tampoco el Ministro. Esto no es casualidad, no es casualidad que CGC esté nuevamente perforando. Aquí hay gestión, hay trabajo, y ese trabajo no lo quisieron decir ellos, pero San Antonio está porque realmente el Gobernador lo autorizó, más allá de los inconvenientes que hayan tenido, abrieron las puertas y cuando abrieron las puertas la Compañía también le dio la posibilidad que la gente vuelva a su trabajo”.

Agregó que los equipos actualmente en actividad ya habían cumplido un ciclo, pero que su puesta en marcha vuelve a generar empleo y nuevas expectativas.

Impacto en el sector petrolero

Llugdar remarcó que el impacto alcanza a trabajadores petroleros, transportistas, personal de la construcción y empresas de servicios, además de vecinos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.

Llugdar: “Si no hubiera una decisión política del Gobernador junto al equipo del Ministro de Energía de la Provincia, esto hubiera sido imposible”. En la foto, un abrazo con el mandatario provincial.

“No solo se beneficia el trabajador petrolero”, afirmó al señalar que también se benefician “los pueblos vecinos, gente de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, que pensaban que se habían olvidado y no es así. Hace muchísimo tiempo nosotros realmente pasamos momentos difíciles, YPF se fue, o nos poníamos a llorar porque YPF se fue o asumíamos el rol que nos toca como dirigente o la gente que tiene la responsabilidad y esta es la consecuencia de que nuevamente estemos trabajando”, remarcó el dirigente gremial.

Decisión política

Insistió en que el avance de la actividad y del regreso a las perforaciones en Santa Cruz se debe a una decisión política del gobernador y del equipo del Ministerio de Energía provincial. En ese sentido, destacó que CGC cuente con un equipo propio de perforación y valoró el acompañamiento de trabajadores y sectores vinculados a la actividad.

“Si no hubiera una decisión política del Gobernador junto al equipo del Ministro de Energía de la Provincia, esto hubiera sido imposible. Y cuando digo imposible tampoco hubiéramos tenido el equipo de CGC hoy perforando que, en ningún lado se da que la propia Compañía tenga un equipo propio de perforación y hoy lo tenemos”.

Por último, señaló que detrás de cada equipo hay tareas y puestos de trabajo que no siempre son visibles, y manifestó su expectativa de que la actividad continúe en la zona norte.

“Ellos nos lo quieren decir porque tienen la responsabilidad, pero si yo lo puedo decir porque realmente hay trabajos que no se ven que ni siquiera lo pueden decir, pero esto lleva mucho tiempo, mucha tarea y ojalá que realmente tengamos esta misma mirada y por sobre todas las cosas no me cabe duda de que va a ser así. La verdad, Claudio, te agradezco de corazón”, concluyó José Llugdar.