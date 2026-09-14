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El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera Newmont sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de las inspecciones realizadas en Cerro Negro, la interrupción de las operaciones y el inicio de la desmovilización de trabajadores.

El mismo día en el que autoridades provinciales y empresariales se sentaran en una mesa de negociación por las inspecciones y clausuras, el audio con una canción haciendo alusión al conflicto tuvo miles de reproducciones y reenvíos.

De diversos sectores están detrás del o de los creadores del “hit” minero. La rapidez por la creación de la pieza musical puso en alerta a todos los participantes del conflicto.

En la letra de la canción se hace alusión a diversas etapas del conflicto con acusaciones y reproches.

Este lunes, tal como adelantó La Opinión Austral, se reunió el Gobierno de Santa Cruz con autoridades de la empresa. El gobernador Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, recibieron a las autoridades de Newmont, David Meador, director general para las Américas; Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro; Darío Zegarra, jefe regional de Asuntos Externos; y María Eugenia Sampalione, directora País.

“Hoy mantuvimos una reunión con las máximas autoridades de Newmont para avanzar sobre las situaciones detectadas durante los controles realizados en Cerro Negro. La empresa asumió el compromiso de corregirlas y acordamos trabajar sobre los temas pendientes”, dijo Claudio Vidal tras el encuentro donde se acordó avanzar en una agenda de trabajo orientada al seguimiento de las observaciones realizadas por los organismos de control, así como en temas vinculados a seguridad, ambiente, empleo santacruceño y participación de proveedores locales.

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