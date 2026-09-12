Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de la jornada de inspecciones en materia de seguridad e higiene realizada por el Gobierno de Santa Cruz en las operaciones de Cerro Negro, la operadora Newmont comenzó con la desmovilización de parte del personal hacia sus hogares y confirmó la interrupción de las labores, al considerar que no estaban dadas las condiciones para mantener la operación con normalidad.

De acuerdo con el cronograma comunicado internamente por la compañía, durante la noche del sábado se dispusieron salidas de trabajadores hacia distintos destinos, entre ellos Perito Moreno, Posadas, Intermedias, Antiguos, Sudoeste y Deseado, con partidas previstas a las 21:30. A las 22:00 estaba prevista la salida hacia Este Dos, Este y Apt Comodoro.

Para la madrugada del domingo quedaron las desmovilizaciones con destino a San Julián y Río Gallegos, ambas a las 2:30.

La medida se produce luego de los controles desplegados por la autoridad laboral provincial, que detectó distintas situaciones vinculadas con las condiciones de seguridad e higiene en el yacimiento. Provincia ratificó que además de las seccionales de AOMA y ASIMRA, sumaron su apoyo a las inspecciones concretadas Camioneros y UPSAP: “Los trabajadores vienen expresando distintos reclamos vinculados principalmente con la seguridad, las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas dentro del yacimiento operado por Newmont”.

Desde la empresa señalaron, a través de una comunicación interna, que “las medidas adoptadas durante las inspecciones generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación”.

Asimismo, se indicó que permanecían “afectados el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos. Resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo”.

Más allá de los resultados del relevamiento, resultados y consecuencias de las inspecciones del secretario de Trabajo, Javier Aravena, Newmont no descarta avanzar en acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado, según pudo saber La Opinión Austral.

Retiro de trabajadores

Por otro lado, desde Provincia apuntaron que en el ámbito minero de Santa Cruz se “generó fuerte malestar ante la decisión de bajar personal del yacimiento en medio de las inspecciones y de las exigencias planteadas por los organismos provinciales”.

Y agregaron: “Es preocupante que frente a controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones seguras de trabajo, la respuesta termine generando mayor incertidumbre entre los trabajadores”.

En ese sentido, alegaron que “Santa Cruz lleva años desarrollando la actividad minera con licencia social, controles estatales y presencia sindical. Nunca debería resultar extraordinario que la Provincia ingrese a un yacimiento para controlar condiciones de seguridad y exigir el cumplimiento de la legislación vigente”.

El Gobierno hizo hincapié en que “la minería es una actividad fundamental para la economía provincial, pero su desarrollo necesariamente debe estar acompañado por responsabilidad empresarial, respeto por las normas y protección de los trabajadores”, al tiempo que remarcó: “La seguridad no puede discutirse, negociarse ni quedar subordinada a una decisión empresarial”.

Una reunión clave este lunes

En medio de la tensión generada por las inspecciones, la interrupción de las operaciones y el comienzo de la desmovilización, este lunes podría concretarse una reunión entre ejecutivos de la compañía minera y autoridades del Gobierno provincial, con el objetivo de analizar el escenario generado durante las últimas horas.

Según pudo conocerse, no se descarta además que pueda producirse un encuentro con el gobernador, en el marco de las conversaciones que se abrieron luego de los controles realizados en Cerro Negro.

La reunión podría convertirse en una instancia clave para intentar destrabar la situación.

Leé más notas de La Opinión Austral