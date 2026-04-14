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Con fuerte protagonismo del sector energético, la AmCham Summit 2026 se volvió a consolidar como un espacio clave para debatir el futuro productivo del país. En ese marco, la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, dialogó con La Opinión Austral y destacó el rol estratégico de su provincia en el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

Río Negro, eje de la nueva matriz energética

Villaverde remarcó el impacto que tiene la política energética del Gobierno en su provincia, a la que definió como un punto clave en el escenario internacional.

“Río Negro dejó de estar en la marginalidad y hoy está en un eje fundamental como faro energético de exportación al mundo”, sostuvo y explicó que la nueva matriz productiva basada en la energía posiciona a la provincia como un nodo estratégico, ya que gran parte de la producción tendrá salida a través de sus puertos y costas.

En ese sentido, también subrayó el creciente interés internacional por invertir en la Argentina y retomó un dato mencionado por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, durante su exposición en la AmCham, quien señaló que más de 2.400 empresas ya realizaron consultas para radicarse en el país. Villaverde afirmó que este escenario abre oportunidades concretas para la generación de empleo y el desarrollo productivo.

Energías renovables y nuevas industrias

Además, la legisladora puso el foco en la transición energética y en las oportunidades que se abren para Río Negro en el nuevo contexto global.

“Miramos con muy buenos ojos todo lo que tenga que ver con energías renovables”, afirmó, al destacar el desarrollo del hidrógeno verde y el potencial de nuevas industrias como la producción a partir de microalgas.

Además, señaló que las condiciones naturales de la provincia —extensión territorial, viento, sol y acceso al mar— la convierten en un territorio altamente competitivo.

También vinculó este escenario con variables macroeconómicas como la previsibilidad y la baja del riesgo país, factores que, según indicó, generan un clima propicio para la llegada de inversiones.

El “Silicon Valley” patagónico

En materia de innovación, la diputada resaltó el potencial de Río Negro en la economía del conocimiento, con instituciones de referencia como INVAP y el Instituto Balseiro, ambos con sede en San Carlos de Bariloche.

En esa línea, vinculó estos desarrollos con el impulso del plan nuclear y el crecimiento de sectores como la inteligencia artificial y los minerales críticos. “Tenemos toda la oportunidad de tener, por qué no, un Silicon Valley en nuestra provincia”, aseguró Villaverde.

Por último, la legisladora se refirió al rumbo de la gestión nacional y a las críticas recientes vinculadas a la inflación. “Argentina no se puede arreglar en dos años. Hace 100 años que viene trastabillando”, sostuvo, y defendió la continuidad del plan económico.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno mantiene una dirección clara y que los resultados se irán consolidando con el tiempo. “El rumbo no se cambia. Este es un año importante, donde muchos gobernadores están empezando a entender cuál es el camino”, concluyó.