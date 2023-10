Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una campaña austera y con discursos bastante dispersos, los candidatos y candidatas intentan persuadir al electorado con sus propuestas. A 14 días de las elecciones municipales en Río Gallegos, la oposición centra sus críticas en cuestiones como la “transparencia” en el manejo de los recursos públicos, la cantidad de secretarías y cargos públicos. En tanto, los candidatos, que comparten lema con el actual intendente Pablo Grasso, destacan el avance en materia de obra pública, pero también señalan cuestiones sociales que necesitan profundizarse.

Fue una semana -además- en la que la mayoría de ellos participó de un evento organizado por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, para dar a conocer cuáles son las propuestas en materia turística. En ese marco, el jefe comunal pudo mostrar cuáles fueron los resultados de las políticas emprendidas por su administración la que, como un hito significativo, elevó el rango a la Dirección de Turismo. También se resaltó la importancia que tuvieron los espectáculos públicos para los restaurantes y hoteles de la ciudad, como así también la posibilidad de fomentar el turismo natural como el de la ría local, la laguna Azul o la pingüinera.

Coincidencias en que el tema salud no puede ser sólo potestad de la provincia.

La semana pasada, a modo de síntesis, dimos a conocer los primeros 13 candidatos entrevistados en LU12 AM680, para el ciclo “Camino a las Urnas“. Entre los aspectos que más destacamos se encontraban los del reclamo de más obras en los sectores alejados, servicios descentralizados, mejora de la traza vial y de la recolección de residuos, otra línea de colectivos, semaforización de la autovía y hasta un espacio comercial en la zona de la costanera.

Primera entrega, domingo 1 de octubre.

De ese informe repasamos lo que dijeron los candidatos de Juntos por Río Gallegos, Jorge Cruz, Leonardo Roquel y Marcelo Saá; de Por Santa Cruz, Mijhael Harasic, Daniel Álvarez, Guillermo Carnevale y Gabriel “Faty” Oliva; del oficialismo, Mauricio Neira, José Blassiotto y Pablo Grasso; del Frente de Izquierda, Natalia Gutiérrez, y del partido vecinal: Juan Alvarado. Esta semana analizaremos algunos puntos salientes de las propuestas de Mauricio Gómez Bull y Santiago Gómez (Unión por la Patria); Daniel Bagnasco y Julio Audi (Juntos por Río Gallegos); Harold Bark, Manuel Piris y Ana Lamas (Por Santa Cruz).

Consolidar lo propio

Para los oficialistas, la campaña es doblemente difícil. Por un lado, no pueden desconocer todo lo que se ha hecho en estos 4 años y, por el otro, tienen que mostrarse distintos a Pablo Grasso. “Si no fuera candidato, votaría a Grasso“, se sinceró esta semana Mauricio Gómez Bull, que va dentro del lema Unión por la Patria. “Creo que tengo la madurez y la formación como político y como ciudadano para hacerme cargo de un municipio como el de Río Gallegos”, expresó. Sin embargo, también habló de los barrios más alejados de la ciudad, los que están “carentes de servicios, me parece que son los que más hay que atender en obras prioritarias, luz y agua, trabajando de manera conjunta con Provincia y de forma inmediata”. Conocedor del tema deportivo, se refirió mucho a la contención social mediante políticas enfocadas hacia ese sector.

“Falta verde” en la ciudad, mencionaron algunos de los aspirantes al municipio.

Por su parte, “Santi“ Gómez es uno de los autores de algunos de los proyectos más novedosos para la ciudad. Ya en la campaña anterior había dado a conocer una serie de renders, donde se proyectaba una ciudad con más espacios comerciales y de esparcimientos, tanto en la zona céntrica como en la costanera. “Proponemos la creación de un Hospital Municipal Materno Infantil“, adelantó. También puso a consideración de la ciudadanía la propuesta de creación de la Agencia de Desarrollo para el Deporte.

Las calles, una problemática de muchos años y que aparece repetidamente en las campañas.

Menos impuestos

Julio Audi es afiliado al PRO, pero en esta elección va dentro del lema de Juntos por Río Gallegos. Destacó que hará una baja de impuestos y una reducción de cargos políticos. “Sabemos que hoy el Municipio consta de 12 secretarías, antiguamente solía funcionar con 4, queremos volver a eso que va a significar una reducción de direcciones, subsecretarías y jefaturas”, dijo. También manifestó que va a gobernar con “transparencia y austeridad“. Otro afiliado al PRO que también va por el lema Juntos por Río Gallegos es Daniel Bagnasco, quien -además- se identifica con Patricia Bullrich. Aseguró que, si gana las elecciones, auditará las cuentas. “Haremos un inventario general, llamar a auditores, verificar las cuentas, verificar el parque automotor, todo lo que se refiere a reacomodar la administración municipal”, expresó a LU12 AM680.

La urbanización de sectores de Río Gallegos que crecieron de manera desordenada.

Barrios y forestación

Una de las propuestas más novedosa de la campaña la dio a conocer Manuel Piris (Por Santa Cruz), quien dijo que quiere dar poder y autonomía a los barrios alejados. “Han crecido y son numerosos, como todo el sector de San Benito, el Bicentenario Uno y Dos, barrio Santa Cruz, los que están en el sector del aeropuerto, que se pueda decretar la creación de comisiones de fomento, que son autoridades que van más arriba de las Juntas Vecinales, que podrían contar con presupuesto propio, proyectos propios, para un crecimiento sostenido”.

La administración de Pablo Grasso resaltó la política turística que ingresó divisas a la capital.

Mientras que otro dirigente que va por el mismo sector político, Harold Bark, impulsa un plan de forestación para Río Gallegos. Y se refirió al tema salud, del cual adelantó que trabaja en un proyecto con el doctor Raúl Federico Larcade. Otra de las iniciativas a la que apuntará es armar planes de castraciones ante la situación de las mascotas sueltas, pero “realmente concretos y serios“. Otra dirigente, la candidata Ana Lamas, también del espacio de Claudio Vidal, puntualizó en la falta de oportunidades para los jóvenes. “No se dan las herramientas en esos espacios para que la gente se pueda volcar y desarrollar la actividad que quiera”. Y agregó que en su gestión habrá mucha educación y capacitación para ayudar a este rango etario.

El intendente durante su exposición para hablar de las medidas para dinamizar el sector.

A modo de conclusión, no parece haber existido un plan en común hacia el interior de los diferentes lemas y, en ese sentido, la campaña es más individualista y poco coordinada. La oposición coincidió en algunos ejes como el de la transparencia o en la cantidad de cargos políticos, pero hasta el momento parece faltarle creatividad para enamorar al electorado con propuestas concretas. El oficialismo, en tanto, busca hacerse fuerte en la obra pública y en el profundo cambio respecto de la gestión anterior. El factor Vidal gobernador también forma parte de la campaña, pero desde su sector político no logran diferenciarse demasiado de las otras opciones. A 14 días de las elecciones, ante tanta oferta, da la impresión de que el electorado podría volcarse más por las figuras conocidas que por las propuestas.