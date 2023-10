Más obras en los sectores alejados del casco histórico, servicios descentralizados del centro de la ciudad, mejora de la traza vial y de la recolección de residuos, otra línea de colectivos, semaforización de la autovía 17 de Octubre y hasta un espacio comercial en la zona de la costanera local son algunas de las propuestas que se vienen escuchando de buena parte de los 22 contrincantes del actual intendente Pablo Grasso, de cara a las elecciones municipales del próximo 22 de octubre.

No obstante, hay que destacar que la mayoría de las propuestas -con honrosas excepciones- no viene acompañada del detalle técnico ni del presupuesto con el que se realizarán. El discurso de los candidatos -sobre todo los de la oposición- es hasta el momento bastante disperso y, aunque reconocieron que en los últimos tres años y medios “se hicieron algunas obras“, entre los cuestionamientos más importantes apuntan a la “falta de transparencia” en el manejo de la cosa pública y la “gran cantidad de cargos políticos“.

Acaso uno de los planteos más fuertes es el de quedar en consonancia con el sector político del gobernador electo Claudio Vidal (lema Por Santa Cruz), al que claramente Grasso no pertenece, aunque también es cierto que la ciudad de Río Gallegos -y no sería la primera vez en su historia democrática- votó diferente cuando se trató de la elección provincial y de unos comicios municipales. Ocurrió, sólo por poner los últimos ejemplos, cuando eligió dos veces a Héctor “Pirincho” Roquel como intendente de su ciudad capital, mientras votaba a Daniel Peralta en la gobernación, Néstor Kirchner o Cristina Fernández en la presidencia.

En síntesis, las propuestas apuntan más hacia el cuestionamiento de las formas y del supuesto poco apego a cumplir con los procesos administrativos en el manejo de los recursos, algo que evidentemente se intenta instalar, aunque sin información precisa que demostrara efectivamente la irregularidad. En cuanto a las obras, se plantearon problemáticas de las zonas más alejadas del centro cívico de Río Gallegos, algo que todos compartieron, incluso la actual administración municipal que ya respondió que tiene para mostrar el asfaltado de las calles 22 y 13 del barrio San Benito y la obra de cloacas para “el cien por ciento” de la ciudad, que arrancó esta semana.

Aun con estas limitaciones, algunas certezas y otros hallazgos, repasaremos algunas de las propuestas más importantes y realizables de los candidatos que quieren llegar al sillón de la avenida San Martín y calle Alfonsín.

Orden y austeridad

Los candidatos radicales Jorge Cruz y Leonardo Roquel (ambos dentro del lema Juntos por Río Gallegos) pusieron el acento en temas como los de la transparencia en el manejo de los presupuestos y en la gran cantidad de secretarías que tiene al día de la fecha el Departamento Ejecutivo Municipal.

“Cuando dejé de ser secretario de la municipalidad, eran 6, hoy tenemos más de 10 secretarías, no puede ser, estamos hablando de optimizar los recursos, estamos hablando de que no sobra el dinero en el Estado municipal, pero repartimos cargos a mansalva. Y esto no puede seguir ocurriendo, esto se tiene que terminar en algún momento, hay que ponerle un orden“, mencionó el exdiputado Cruz.

“El vecino ve como que hay mucho gasto en el casco céntrico y después también reclaman el tema de los grandes gastos de los eventos; también el vecino dice: ‘Están sorteando un auto y no tenemos un móvil de castraciones para hacer una recorrida por la ciudad‘”, dijo entre otras cosas “Leo” Roquel y señaló: “Si vos en tu casa vas a salir a comprarte una cuatro por cuatro y no tenés terminado el baño, bueno, estás teniendo problemas”, sostuvo el concejal.

Jorge Cruz también habló de “optimizar los recursos” y cuestionó la creación de secretarías y cargos de la presente gestión, al tiempo que manifestó la necesidad de una ciudad más limpia y ordenada. Mientras que el actual edil subrayó la necesidad de apostar al desarrollo industrial de la capital provincial. “Tenemos que pensar a la ciudad con mucho más potencial del que hoy vemos“. Y también “mejorar lo que son los servicios básicos, como es el trazado vial; tenemos una ciudad todavía con un 50% de calles sin asfaltar, más de 900 cuadras. Tenemos una ciudad que todavía tiene problemas con la recolección de residuos, que cuenta con entre cuatro o cinco camiones”, denunció.

Por su parte, otro de los dirigentes radicales que va dentro del lema Juntos por Río Gallegos es Marcelo Saá, quien expresó que –en caso de ganar- “haría una auditoría completa del Municipio de Río Gallegos, una reducción de las secretarías municipales“, ya que “esta gestión pasó de tener cinco secretarías a tener doce, lo que significa mucho más gasto en cargos políticos“.

Sobre los barrios, afirmó: “Creo que nos hemos olvidado de esos sectores, tienen dificultades en cuanto al mantenimiento de las calles, en invierno es complicado, no tienen paradas de colectivos, mientras se ve una fuerte inversión en el radio céntrico y esos vecinos que viven más alejados también son contribuyentes, pagan sus impuestos y el reclamo es que el crecimiento sea armónico“, fueron algunas de sus quejas.

Cerca de Vidal

Dos de los dirigentes, que ya pasaron por el segmento “Camino a las urnas“, se mostraron muy cercanos al gobernador electo. Uno de ellos es Mijhael Harasic, creador del partido SER Santa Cruz junto al secretario general de Petroleros Privados. Claudio Vidal “fundó SER en mi casa, en 2019“, indicó el empresario del rubro automotriz y señaló que le gustó su propuesta, básicamente porque “el tipo hacía cosas, me gustaba que su discurso coincidía con su accionar“.

A tono con el discurso del petrolero, otro de los candidatos que va dentro del lema Por Santa Cruz, Daniel Álvarez, bregó por una gestión “cuya base sea la transparencia y la honradez“. “Hoy tenemos un gobernador electo surgido de nuestro espacio, Claudio Vidal, y nuestro proyecto es más ambicioso: llegar a todas las localidades de la provincia y, obviamente, a la capital, Río Gallegos, es nuestro objetivo primario“, afirmó en LU12 AM680.

Harasic, en tanto, mencionó que -en caso de ser elegido por los y las riogalleguenses- su oficina estará en el corralón municipal, para estar cerca de las problemáticas que tiene el trabajador municipal. Mientras que Álvarez habló de la “planificación estratégica” y hasta de la importancia de los productores de alimentos para la ciudad.

Aunque no habló de Claudio Vidal, otro de los candidatos del lema Por Santa Cruz, que pasó esta semana por “La decana de la Patagonia”, fue el candidato del sublema “Libertarios”, Guillermo Carnevale. Este último apuntó especialmente a la cantidad de personal y de cargos políticos en la Comuna local. “Yo tengo un negocio y trato de brindar los mejores servicios al mejor precio y, normalmente, no es así con la administración pública. La mayor prueba es la cantidad de funcionarios públicos que hay, los miles de cargos políticos y este es un Estado sobredimensionado que gasta más dinero del que recauda, por eso es la inflación”, afirmó.

Para Carnevale, “lo primero que tenemos que hacer es ver el dinero que entra y el dinero que sale. La Municipalidad ahora tiene muchísimos cargos políticos, montones de secretarías y subsecretarías. Lo primero que hay que hacer es austeridad. Nosotros proponemos un plan donde solamente va a haber cuatro secretarías. Con nosotros solamente entrarían tres o cuatro personas”.

Apuntaron a lo social

“Proponemos hacer 2 mil viviendas en 4 años“, indicó Natalia Gutiérrez, una de las dos candidatas mujeres que se presentan en estos comicios. La dirigente del Frente de Izquierda puso el acento en una de las problemáticas más graves que afronta la ciudad, pero que también es un tema nacional: en Argentina, se estima que más de 13 millones de personas viven en propiedades que no son de ellas.

“Hoy en día somos muchos trabajadores y trabajadoras que le hacemos frente a un alquiler y tenemos que invertir casi el 70% de nuestro sueldo y después estar sobreviviendo, familias enteras intentando sobrevivir frente a esta problemática que sostenemos que el Estado debe hacerse cargo, tanto el Estado municipal como provincial“, afirmó la dirigente.

“Creemos que es viable hacer un plan de 2.000 viviendas y poder comenzar a solucionar esta gran problemática”, subrayó sobre una de las propuestas con las que la izquierda viene haciendo campaña a nivel nacional. De hecho, semanas atrás La Opinión Austral publicó un informe bajo el título “Alquileres en Río Gallegos, las dos caras de una moneda” y meses atrás: “El dilema de buscar el alquiler más barato y accesible“, donde se reflejaba el drama que significa el tema para quienes no tienen un techo propio.

Otro de los candidatos que puso el foco en el tema social fue Mauricio Neira, del sector bellonista Nace una Esperanza. En este caso, habló de otro drama como es la falta de empleo, fundamentalmente en los jóvenes de Río Gallegos. Sostuvo que creará una oficina de desarrollo y así poder fomentar el trabajo en el sector privado, “con distintos tipos de herramientas para ofrecerles a los jóvenes de nuestra ciudad, que son aquellos que no tienen una oportunidad en lo laboral“.

Planteó que debería firmarse un convenio entre la Municipalidad y el CPE (Consejo Provincial de Educación), para que estos mismos jóvenes puedan capacitarse y tener una proyección con sus estudios, que les sirva para una futura generación de empleo. Y habló de generar planes de estudio de acuerdo a las necesidades regionales locales y municipales, ya que “creo que eso no se viene haciendo” desde la Comuna.

También lo hizo Juan Alvarado, el único de los candidatos que no usará la Ley de Lemas y va en solitario con una boleta por fuera de las grandes estructuras partidarias. El responsable de la biblioteca Rosita Llauquén se refirió a su spot subido a las redes sociales, donde se ven calles inundadas del San Benito y dice “basta de espejitos de colores“. Al respecto, indicó: “El intendente actual te estaba mostrando, días atrás, que estaba inaugurando o en proceso de inaugurar una calle pavimentada y a cinco cuadras de ahí tenés esta realidad que yo mostraba, o sea, es una realidad que la viven los vecinos día a día, con el agua servida, con los terrenos que están llenos de bosta, esa es la verdad, intransitables, esos son los espejitos colores”.

Jorge Cruz también se refirió al tema social, particularmente el de la salud. Sostuvo que en diálogo con referentes de la Cruz Roja, estos le indicaron sobre el fuerte crecimiento de las enfermedades de trasmisión sexual, fundamentalmente en los más jóvenes.

Ciudad moderna

Otro de los que busca llegar a la intendencia es José Blassiotto, por el Frente Renovador, en este caso, dentro del lema Unión por la Patria. El exdiputado fue uno de los que más puso el ojo en el tema de la basura y la recolección de los residuos. Para remediar esta situación propuso “un plan integral“. Al respecto, dijo que eliminará todos los containers de basura de hierro, que no pueden ser sanitizados, para suplantarlos por los contenedores industriales reforzados de 1.000 litros. “Nosotros podemos mejorar la limpieza“, afirmó. Entre otras propuestas, Blassiotto adelantó que si es elegido intendente creará un área comercial importante en la zona de la costanera.

En la misma dirección de mejorar la recolección y el tratamiento de los residuos está Gabriel “Faty“ Oliva, candidato a intendente del partido Encuentro Ciudadano, dentro del lema Por Santa Cruz. Sin embargo, en este caso propuso un novedoso sistema para que cualquier ciudadano, que viva en cualquier sitio de la ciudad, pueda llegar a uno de los 8 núcleos barriales, que creará, en tan sólo 15 minutos caminando. La ciudad tiene que empezar a ser “multicéntrica” y “ofrecer servicios descentralizados“, dijo el diputado provincial.

En un primer análisis de la mitad de los candidatos que competirán contra el intendente Pablo Grasso, podría decirse que a los ciudadanos y ciudadanas, que irán a votar, les costará identificarlos por sus propuestas y que, por ahora, se van imponiendo quienes ya son una figura pública reconocida. En eso, parecen tener algo más de ventaja quienes están o ya pasaron por la función pública o cumplen algún rol con mayor exposición en la sociedad.