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Los gremios AOMA Santa Cruz y ASIMRA Seccional Santa Cruz respaldaron públicamente las inspecciones que el Gobierno Provincial lleva adelante en el yacimiento Cerro Negro, luego de las observaciones realizadas sobre las condiciones de seguridad e higiene laboral.

Las dos organizaciones sindicales emitieron comunicados en los que expresaron su preocupación por la situación y acompañaron el accionar de los organismos provinciales que intervienen en los controles del yacimiento operado por Newmont.

La postura de los gremios se conoció mientras continúa el operativo multisectorial desplegado en Cerro Negro, con participación de las áreas provinciales vinculadas al trabajo, la minería, la seguridad y el ambiente.

El respaldo de AOMA

Desde AOMA Santa Cruz manifestaron que la organización se encuentra en estado de alerta ante las observaciones realizadas por la autoridad de aplicación.

El sindicato respaldó las actuaciones provinciales y remarcó que las condiciones de seguridad de los trabajadores y trabajadoras deben ocupar un lugar prioritario dentro de la actividad minera.

En ese marco, señaló que continuará acompañando las medidas que sean necesarias para garantizar ámbitos laborales seguros.

“Desde AOMA Santa Cruz acompañamos y respaldamos el accionar de la autoridad de aplicación, entendiendo que la seguridad de los trabajadores y trabajadoras debe ser siempre una prioridad”, expresa el comunicado.

La postura de ASIMRA

Por otro lado, ASIMRA Seccional Santa Cruz también expresó su respaldo a los controles realizados en Cerro Negro. La Comisión Directiva y los delegados de la organización manifestaron su preocupación ante las observaciones efectuadas en el yacimiento y se declararon en estado de alerta.

El sindicato metalúrgico puso el foco en la prevención laboral y sostuvo que acompañará las medidas destinadas a resguardar la seguridad, la salud, el bienestar y la integridad de los trabajadores.

“Como organización, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la prevención laboral y acompañamos en unidad cualquier medida que resguarde la seguridad, la salud, bienestar y la integridad de las trabajadoras y trabajadores”, sostuvo la seccional.

Continúan los controles en Cerro Negro

El pronunciamiento de AOMA y ASIMRA se suma al escenario abierto por las inspecciones provinciales en el yacimiento.

Si bien ambos gremios fijaron posición respecto de las condiciones de seguridad e higiene y respaldaron el accionar de la autoridad de aplicación, aún no anunciaron una medida de fuerza ni un cese de actividades.

Mientras continúan las actuaciones, resta conocer el resultado de los controles y las eventuales medidas que puedan adoptar los organismos provinciales a partir de las observaciones detectadas.

El foco está puesto ahora en las condiciones de seguridad del yacimiento y en las respuestas que brinde Newmont frente a los requerimientos realizados durante las inspecciones.