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En diálogo con Canal 2 de Caleta Olivia, el secretario de Estado de Trabajo Javier Aravena aseguró que a través de las inspecciones que llevaron adelante las Carteras de Trabajo y Seguridad del Gobierno provincial, se detectaron “infracciones palmarias”, vehículos sin habilitación y condiciones “altamente deficientes”. Hubo seis ceses de tareas, un operativo con apoyo policial y una orden judicial para ingresar al predio.

Incidentes

Las evaluaciones de seguridad e higiene que se realizaron este jueves en el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont, requirieron de un gran operativo con la intervención de la Policía de la Provincia y una orden judicial para garantizar el ingreso de los funcionarios al predio.

En diálogo con Hora 21, Aravena, relató los incidentes registrados durante la jornada y cuestionó duramente la reacción de la empresa frente al procedimiento.

Según explicó, los funcionarios provinciales concurrieron al acceso de la Ruta 39 para identificar y retener vehículos que, de acuerdo con las inspecciones, no contaban con la habilitación correspondiente y presentaban condiciones que impedían su circulación.

“Tuvimos que solicitar a la fuerza policial, a través del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, para que concurriera al yacimiento”, señaló Aravena.

Por otra parte, el funcionario sostuvo que, al llegar al acceso, personal de Newmont habría cerrado los portones con candados, impidiendo el ingreso de los inspectores. Ante esta situación, el Ministerio recurrió a la Justicia y obtuvo una orden de allanamiento.

“Se procedió a la rotura de los candados por orden del juez y, en este momento, estamos ingresando con una comitiva policial importante”, explicó.

Aravena también denunció que efectivos policiales habrían sido retenidos dentro del yacimiento. “En algún caso, 12 funcionarios policiales han sido retenidos por parte de Newmont para impedirles la circulación, la salida del yacimiento”, afirmó.

Seis ceses de tareas por riesgos para los trabajadores

En paralelo al conflicto generado en el acceso, las inspecciones continuaron dentro del complejo minero. El secretario confirmó que ya fueron dispuestos seis ceses de tareas debido a situaciones consideradas de extrema gravedad.

“Hemos dictado seis ceses de tareas por medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores y hemos labrado un sinfín de infracciones”, sostuvo.

Al realizar un balance preliminar de los controles, Aravena fue contundente al describir las condiciones encontradas en materia de seguridad e higiene.

“Son altamente deficientes, con un potencial riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores”, afirmó.

Las actuaciones, según detalló, se encuadran en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, además de la normativa provincial vinculada al procedimiento administrativo laboral y la Ley 3141, conocida como “90/10”.

“En todos los casos hemos encontrado infracciones palmarias”, aseguró.

Derrame de cianuro y cese bajo mina

Durante la entrevista, Aravena también confirmó que los inspectores detectaron un derrame de cianuro y otras situaciones que calificó como graves.

“Efectivamente, hemos encontrado esa situación aquí, y otras también de gravedad”, manifestó ante la consulta sobre el derrame.

Además, informó que se dispuso el cese de actividades en un sector bajo mina, al considerar que se trata de un área particularmente sensible.

El secretario vinculó esta medida con el antecedente de una tragedia ocurrida en el ámbito minero santacruceño, en la que murieron dos trabajadores.

“Aquí hubo una tragedia donde dos santacruceños perdieron la vida, y nosotros eso no lo queremos permitir. No lo vamos a permitir”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno provincial mantendrá una postura firme frente a cualquier situación que pueda poner en riesgo a los trabajadores.

“No vamos a retroceder un centímetro en poner en riesgo la vida de los trabajadores”, enfatizó.

Vehículos retenidos y un camión de combustible bajo observación

Otro de los puntos señalados por el funcionario fue la situación de distintos vehículos encontrados durante los controles.

Aravena confirmó que varios fueron retenidos y mencionó particularmente el caso de un camión destinado al transporte de combustible.

“Un camión que transporta combustible sin la reglamentación correspondiente, sin medidas de seguridad. La verdad, es gravísimo algunas situaciones que se dan acá”, expresó.

El funcionario indicó que los procedimientos continuarán durante toda la noche y que las actuaciones se profundizarán en los distintos sectores del yacimiento.

No descartan la clausura de Newmont Cerro Negro

Consultado sobre la posibilidad de disponer la clausura total de la operación de Newmont en Cerro Negro, Aravena no descartó esa alternativa, aunque aclaró que todavía no existe una decisión tomada.

“Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno”, respondió.

Por el momento, explicó, las medidas se concentran en sectores determinados donde se detectaron condiciones de riesgo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una medida de mayor alcance.

“Es una evaluación que podría llegar a hacerse en la medida que avancemos en las inspecciones”, sostuvo.

El secretario remarcó además que el operativo se desarrolla bajo una premisa central del Gobierno provincial: priorizar la integridad de quienes trabajan en el yacimiento.

“Acá hay 1.200 personas que trabajan, donde sus familias anhelan que vuelvan sanos y salvos, y esta corporación los pone en riesgo día a día”, afirmó.

Y resumió la postura oficial con una frase que, según dijo, el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de los controles: “Un gramo de oro no vale una vida”.