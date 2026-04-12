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El anuncio del Gobierno de Santa Cruz sobre el nuevo esquema para el sector hidrocarburífero se convirtió en el hecho político y económico más importante de la provincia en la última semana, con un encuentro sin precedentes entre el Ejecutivo y las principales operadoras del país. El gobernador Claudio Vidal encabezó este miércoles una reunión con CEOs y presidentes de 14 compañías petroleras, en el marco de la presentación del programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño“, una iniciativa que busca recuperar la producción, promover inversiones y generar empleo.

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, luego de un encuentro previo en la residencia oficial. Desde el Ejecutivo destacaron que fue la primera vez que coinciden en la provincia tantos directivos de empresas del sector, en una señal política hacia la reactivación de la actividad. Participaron del encuentro referentes de las principales operadoras, entre ellos Horacio Marín y Lisandro Deleonardis por YPF; Hugo Eurnekian por CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García por Pan American Energy; Juan Ignacio González Pedroso por Clear Petroleum; Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno por Patagonia Resources; Carlos Gilardone por Quintana Energy; Silvana Chacra por Roch; Pablo Peralta y Eduardo Oliver por Crown Point; Hugo Rodríguez por Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas por Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza por Azruge, y Pedro Martínez Cereijo por Alianza Petrolera.

El gobernador Claudio Vidal en exclusiva con La Opinión Austral, minutos antes del acto en Casa de Gobierno. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del secretario general del sindicato petrolero, Rafael Güenchenen, en un contexto particularmente sensible: esta misma semana el gremio inició un paro en los yacimientos convencionales, lo que expone las tensiones que atraviesa la industria. ¿Distanciamiento o estrategia para discutir con las operadoras en paritarias?

Reglas claras

El programa presentado por el Gobierno establece un esquema de incentivos vinculado directamente a la inversión, con medidas como la rebaja de regalías atadas al cumplimiento de planes concretos de actividad. Se trata de una iniciativa estratégica que apunta a revertir la caída productiva, especialmente en las cuencas maduras, donde el declino natural obliga a aplicar nuevas técnicas para sostener los niveles de extracción. A la par, se impulsa el desarrollo de áreas no convencionales como Palermo Aike.

Durante el acto, Vidal puso en valor el acompañamiento empresarial y defendió la decisión política adoptada: “Tomar este tipo de decisiones es parte de lo que tenemos que hacer y más aún cuando trabajamos para que nuestra provincia pueda salir adelante”. También realizó un diagnóstico crítico de la situación económica: “Santa Cruz es la segunda provincia en la distribución del capital mundial del país. Lo ilógico de todo es que una de las provincias más ricas, por la cantidad de recursos que tenemos, haya tenido un resultado final como el que hoy tenemos, y eso se debe a que no hay valor agregado“.

El gobernador Claudio Vidal y el CEO de CGC, Hugo Eurnekian ingresando a Casa de Gobierno. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese sentido, remarcó el rumbo de su gestión: “La única forma de poder salir adelante es por el trabajo y el producto” y agregó: “Este gobierno dice claramente que la base de la economía es la producción, el trabajo y el desarrollo”. En diálogo con La Opinión Austral, el gobernador amplió los alcances del programa y sostuvo: “El anuncio tiene que ver con levantar equipos, esto genera la posibilidad de más producción para la provincia, no sólo de sostener los puestos de trabajo, sino de generar más puestos de trabajo“.

“Apostamos fuerte a la Formación D-129 y a la exploración de Palermo Aike”.

JAIME ÁLVAREZ

Además, remarcó el contexto en el que se toma la medida: “Los empresarios no son fáciles, nosotros tampoco, porque defendemos los intereses de nuestra provincia en un momento complejo en cuanto a la situación económica de todo el país y de la provincia”. Vidal también puso el foco en la necesidad de garantizar el futuro de la actividad: “Si hacemos un esfuerzo entre todos no sólo estamos garantizando el presente, sino también garantizando y mejorando el futuro”.

“Esta resolución es un espaldarazo enorme”, afirmó el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, sobre el plan provincial presentado por el gobernador Claudio Vidal. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Uno de los ejes del anuncio fue el impulso a nuevas áreas: “Apostamos fuerte a la Formación D-129 y a la exploración de Palermo Aike. Es hora de compartir información y experiencias para multiplicar la producción“, sostuvo Vidal. Sobre este punto, advirtió sobre las dificultades estructurales: “Es muy difícil perforar en Palermo si el costo operativo de un pozo supera los 80 millones de dólares contra 12-16 millones de dólares que cuesta un pozo no convencional en Vaca Muerta“. En ese marco, explicó que el Gobierno propone cambios de fondo: “Para esto el Gobierno provincial ofrece un nuevo esquema de trabajo, un nuevo esquema de regalías que hoy no tenemos”.

Más producción y empleo

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, remarcó que el programa llega en un contexto complejo, atravesado por factores internacionales, pero con una decisión clara del Gobierno provincial: dinamizar la actividad. En declaraciones radiales a LU12, el funcionario sostuvo: “Es el momento de llevarlo adelante, generar empleo, mayor actividad económica directa e indirecta” y subrayó que el impacto de la industria trasciende el sector y alcanza a toda la comunidad.

“Es el momento de llevarlo adelante, generar empleo, mayor actividad económica directa e indirecta”, aseguró el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez.

Desde el sector privado, el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, valoró la convocatoria oficial y el esquema propuesto: “El esfuerzo es muy importante de la provincia para bajar regalías para incrementar la actividad y la producción”, lo que consideró alineado con “los objetivos de toda la comunidad y la industria”. Además, destacó el potencial del territorio: “Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer“, en referencia tanto a los desarrollos convencionales como a los no convencionales.

Acuerdo con condiciones

El nuevo esquema fija que los beneficios estarán atados a resultados concretos, con exigencias de inversión verificable, planes de desarrollo y control estatal. Entre los puntos centrales se destacan:

Rebaja de regalías vinculada a inversión efectiva

Incentivos diferenciados para producción convencional y no convencional

Foco en reactivación de yacimientos maduros

Promoción de nuevas áreas como Palermo Aike y offshore

La iniciativa apunta a recuperar niveles de producción, reactivar equipos, sostener el empleo y fortalecer la cadena de valor hidrocarburífera, en un escenario donde el Gobierno busca reposicionar a Santa Cruz dentro del mapa energético nacional.

Tensión social

En tanto, la apuesta oficial por mayor producción y generación de empleo se da en paralelo a un contexto de fuerte crisis social y desocupación en la zona norte de la provincia. El jueves, el acceso a la localidad de Las Heras se convirtió en el epicentro de un reclamo que amenazaba con paralizar la logística regional. Lo que comenzó como un corte total de ruta evolucionó, con el correr de las horas, hacia un esquema selectivo: los vehículos particulares podían circular, pero el transporte vinculado a las industrias petrolera y minera tenían el paso restringido.

El acceso a la localidad de Las Heras se convirtió en el epicentro de un reclamo social.

Según denunciaron los referentes del reclamo, la prometida reactivación hidrocarburífera aún no se traduce en mejoras concretas en el empleo local, generando un fuerte impacto social. “Exigimos que el Gobierno de Santa Cruz haga cumplir la ley. No puede ser que la mayoría de los trabajadores mineros vivan en otras provincias mientras nosotros no tenemos qué llevar a la mesa”, expresó una de las voceras. El planteo central apunta a la aplicación efectiva de la normativa, que establece que el 90% de la mano de obra debe ser residente santacruceña, en una región donde la falta de oportunidades laborales se volvió uno de los principales focos de conflicto.