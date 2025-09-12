Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las organizaciones sindicales de la Cuenca Carbonífera repudiaron de manera categórica las declaraciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien afirmó que el gobernador Claudio Vidal “no defiende los intereses de la Cuenca”.

“Desde los sindicatos consideramos que esas palabras no solo son falsas, sino que constituyen una ofensa a todos los trabajadores de YCRT y a sus familias. Mientras Grasso busca instalar mentiras para hacer campaña, la realidad demuestra lo contrario: el presupuesto 2025 de YCRT ya fue garantizado gracias a las gestiones del gobernador, lo que asegura la continuidad de la empresa, el pago de salarios y la estabilidad laboral de cientos de mineros en un contexto de crisis nacional”, advirtieron en un comunicado.

Además, ya se proyectan acciones para ampliar la producción y sostener el desarrollo de la cuenca hacia 2026, con más trabajo y mayor seguridad para la comunidad.

El comunicado de los gremios que representan trabajadores en YCRT.

Apuntan que Grasso “no solo falta a la verdad, sino que además subestima la inteligencia de los trabajadores, pretendiendo instalar un relato que nada tiene que ver con la realidad.

En el escrito, el movimiento sindical fue contundente: “la cuenca no se toca. Basta de politiquería barata. Basta de usar la necesidad de la gente para sacar provecho personal“, enfatizando que “la defensa de YCRT se hace con lucha, con gestión y con hechos concretos, no con discursos vacíos ni con operaciones mediáticas”.

El comunicado, dado a conocer este viernes, lleva la firma de los secretarios generales de Luz y Fuerza de la Cuenca Carbonífera, Luis Avendaño; de La Fraternidad, Walter Javier Tajes; de la Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos (APSPYT) de YCF, José Pablo Mercado y del secretario adjunto Oscar Sanchez; y de la secretaria general adjunta de ATE, Yanina Mariela Silva.

