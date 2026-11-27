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El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una iniciativa que busca establecer controles sobre las casas de apuestas, limitar la publicidad del juego online y prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a estas plataformas.

Tras la votación, la senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, celebró la aprobación y destacó el papel de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil que reclamaron durante años una legislación para abordar la problemática.

Alicia Kirchner: “Gracias al reclamo de la sociedad civil, de las familias que no aflojaron para cuidar a adultos e infancias”.

“Por unanimidad. Gracias al reclamo de la sociedad civil, de las familias que no aflojaron para cuidar a adultos e infancias. Las Leyes contra la Ludopatía y el Juego Ilegal son herramientas para protegerlos frente la adicción y las deudas. Cuidar también es legislar”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales.

En la misma línea se manifestó el senador nacional Carlos Linares, quien también puso el foco en el acompañamiento social y en la intervención de la Iglesia Católica para que el proyecto pudiera avanzar en el Congreso.

Carlos Linares, senador nacional por Chubut.

“Aprobamos por unanimidad la ley contra la ludopatía. En una votación histórica, y gracias a la lucha de las familias y a la intervención de la Iglesia Católica, logramos que esta ley dejara de ser cajoneada por el gobierno y pudiera brindar un alivio a las miles de personas que sufren por este flagelo: la propagación del juego a través de plataformas”, señaló.

Además, el senador aclaró que la aprobación representa un avance, aunque consideró que todavía queda trabajo por delante. “Esto no es una solución definitiva, pero es un paso en la dirección correcta. Debemos seguir profundizando el rol del Estado en el control y la prevención de estas enfermedades”, agregó.

Qué establece la ley de ludopatía

La iniciativa, que recibió 72 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. El Senado la aprobó sin modificaciones y estableció un marco de regulación para las plataformas de apuestas online, tanto para operadores autorizados como para el funcionamiento de estos servicios.

Entre sus principales disposiciones, la norma prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de sitios de apuestas en medios de comunicación, redes sociales y otros espacios de difusión. También alcanza los auspicios de equipos deportivos, deportistas, influencers y figuras públicas, además de los acuerdos comerciales para colocar marcas de casas de apuestas en estadios.

La ludopatía es un mal que aqueja a millones de personas.

En cuanto al acceso a las plataformas, establece mecanismos de verificación de identidad mediante controles biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), con el objetivo de impedir que los menores de 18 años puedan registrarse y realizar apuestas.

También incorpora restricciones a los medios de pago: solamente se podrán utilizar tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, con límites diarios equivalentes a los montos permitidos para extracciones en cajeros automáticos. Quedan excluidas las tarjetas de crédito y las cuentas que reciben prestaciones sociales de la ANSES.

Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), que permitirá que las personas soliciten voluntariamente el bloqueo de su acceso a las plataformas. La normativa también contempla la posibilidad de que familiares directos soliciten la incorporación de una persona con problemas de juego, con intervención judicial en caso de oposición.

Este año se ampliaron las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de enfermedad de salud mental.

A su vez, las empresas deberán incorporar advertencias sobre los riesgos del juego, herramientas de autoevaluación, información sobre el tiempo de permanencia en las plataformas y mecanismos para establecer límites de actividad.

La ley también contempla campañas de concientización, jornadas educativas en establecimientos escolares y capacitaciones para docentes, además de sanciones para quienes incumplan las disposiciones y penas de prisión para quienes exploten juegos de azar y apuestas online sin autorización.

La sanción se produjo en una sesión en la que también avanzó otra iniciativa vinculada al combate contra el juego ilegal, con medidas específicas para impedir la difusión de sitios no autorizados y bloquear las operaciones financieras destinadas a esas plataformas.