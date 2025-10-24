Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El proceso de licitación de las áreas que cedió YPF a Fomicruz en el Golfo San Jorge avanza hacia la adjudicación final a una UTE de siete empresas, la que se haría cargo de las mismas a partir del 1 de diciembre.

La apuesta del Gobierno es lograr en primera instancia frenar el declino productivo que viene registrando el conjunto de estas áreas. Cabe señalar que entre las diez áreas licitadas, casi el 80% del petróleo extraído en la actualidad, surge de sólo tres de ellas.

Recuperación de pozos

Por esa razón, la primera etapa de la inversión de 1.259 millones de dólares comprometidos en la oferta ecómica, será en la recuperación de pozos. Una política que en su momento llevó adelante CGC, tanto cuando compró las áreas de Petrobras en Cuenca Austral, como con las de Sinopec en el Golfo San Jorge.

Realizar estas tareas de mantenimiento y recuperación de pozos permitirá volver a poner en funcionamiento pozos que se paralizaron, no por falta de petróleo sino por falta de inversión. Esto hace que rápidamente los yacimientos puedan mostrar signos de recuperación sin una inyección muy alta de dinero.

Producción y expectativa

En el mes de septiembre, según los reportes de producción por pozos,publicado por la Secretaría de Energía de la nación, da cuenta que las diez áreas en su conjunto extrajeron 139.942,88 m3 de crudo y 29102,35 miles de m3 de gas.

Las áreas más productivas son: Las Heras – Cañadón de la Escondida con 39.351,85 m3/mes); Los Perales-Las Mesetas con 34.297 m3/mes; Cañadón León-Meseta Espinoza con 28.522 m3/mes y El Guadal-Lomas del Cuy que agregó, en septiembre (último mes informado) una producción de 15.530,66 m3/mes de petróleo.

En 2023, último año en que se realizó inversión en workover (recuperación de pozos) por parte de YPF en las áreas Cañadón León-Meseta Espinoza, Los Perales-Las Mesetas y Cañadón La Escondida-Las Heras, hubo casi un centenar de intervenciones. De ese total, se obtuvo resultados positivos en un 24,2%.

Esto da sustento a la expectativa que tienen las autoridades energéticas respecto a que, en el transcurso del primer año y medio de inversión de la UTE, se pueda no sólo frenar el declino sino incrementar la producción en un 25% o más.

Esto implica que de los casi 140 mil m3 producidos en el último mes, se podría estar incrementando, en el corto plazo unos 40 mil m3 más, lo que equivale a más de 220 mil barriles de petróleo al mes, es decir unos 7.330 barriles/día de mayor producción.

Distribución por empresa

Si bien la UTE está integrada por siete operadoras y la oferta de inversión es para el conjunto de las diez áreas, en realidad las mismas se distribuyen, internamente, entre las empresas de la sociedad.

Así, hasta el año 2031, la operadora Patagonia Resources S.A. estaría a cargo de tres áreas: Los Perales – Las Mesetas, Los Monos, y Barranca Yankowsky. Acá se da la particularidad que mientras Los Perales es, hoy, la segunda más importante en producción, Barranca Yankowsky no alcanza a extrarese un barril de petróleo al mes.

Por su parte, Clear Petroleum S.A. busca hacerse cargo del área Las Heras – Cañadón de la Escondida (que lideró la produción del bloque licitado en septiembre, con 39.351,85 m3/mes) mientras que Quintana E&P Argentina S.R.L y Quintana Energy Investments S.A. explotarían de manera conjunta el área denominada Cañadón León – Meseta Espinosa. La tercer área en importancia de producción, con 28.522,03 m3/mes

Roch Proyectos S.A.U. solicitó tres áreas: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; El Guadal – Loma del Cuy, y Cañadón Yatel; Brest S.A. se enfocaría en reactivar la producción del yacimiento Pico Truncado – El Cordón; y finalmente Azruge S.A., operaría el área Cañadón Vasco.

Gustavo Salerno, representante de la UTE. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Innovación tecnológica

Más allá de la inversión en workover, será clave para generar mayor producción en el largo plazo apostar a la innvoación tecnológica para las nuevas perforaciones y la aplicación de técnicas de recuperación terciarias como la de polímeros en los pozos maduros, siguiendo los pasos de Diadema en Chubut.

De hecho, el representante de la UTE, Gustavo Salerno, indicó a La Opinión Austral, en ocasión de la apertura, este miércoles, de la oferta económica, que el desafío que enfrentan es “enorme” y que será que se entienda que “el modelo anterior terminó, ya no está más vigente”.

Recuperar producción a un costo por barril que haga sustentable la extracción de petróleo es vital y para eso se requiere “un modelo que va de la mano de las nuevas tecnologías, la innovación”.

Esto, aclaró, incluye a los trabajadores que hoy aguardan con expectativas la reactivación hidrocarburífera del flanco norte provincial.

