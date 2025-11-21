Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ingeniería del liderazgo no siempre se construye con grandes golpes de efecto. A veces emerge desde esas “microhistorias” que, al repetirse y potenciarse, generan transformaciones de alto impacto. Así lo interpreta el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Luis Ignacio Brusco, uno de las casi 90 personalidades distinguidas el jueves, en el evento “Liderazgos Transformadores en Latinoamérica”, organizado por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, y realizado el jueves en el Congreso de la Nación.

Los organizadores, junto a decanos y autoridades académicas de los 13 países invitados, en el Congreso de la Nación.

La actividad tuvo como autoridades anfitrionas, además, al diputado nacional Dr. Juan Fernando Brügge (Argentina); al coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS, Zark Vauhlosky Reyes (México), y al coordinador general del evento, Juan Szymankiewicz (Argentina).

En un mano a mano con Laura Morales, periodista de La Opinión Austral, luego de ser reconocido en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, el reconocido neurólogo, psiquiatra e investigador, con doctorados en medicina y filosofía, habló acerca de lo que significa un evento como los realizados el jueves, en el que referentes de distintos sectores y organizaciones fueron reconocidas y pudieron hablar de distintos tópicos vinculados a la innovación y cooperación latinoamericana.

Luis Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, habló con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Brusco definió al evento como un gesto institucional que trasciende la foto: “Este tipo de movimientos implican un acto, pero los actos son símbolos, y estos representan la integración”. En su lectura, integrar no es un slogan: es una práctica estratégica que marca el pulso de cualquier liderazgo genuino.

El decano -al frente de una de las unidades académicas más emblemáticas del país- recordó que su rol no se agota en la gestión universitaria. “Represento a una comunidad de 100 mil personas que integran a toda la Argentina y, además, a toda nuestra Latinoamérica”, señaló, dejando en claro que la Facultad de Medicina funciona como un verdadero ecosistema federal, donde conviven trayectorias, territorios y realidades diversas.

La distinción, aseguró, tuvo un plus emocional: se entregó en el Congreso, “la casa de la democracia” por lo que enfatizó: “Para mí ha sido un doble honor”.

Luis Ignacio Brusco. Médico, investigador y académico. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Neurociencias, Psiquiatría Biológica y Educación Médica, cuenta con una amplia trayectoria en investigación científica y formación universitaria. Ha impulsado la modernización curricular, la internacionalización académica y la integración entre ciencia, docencia y salud pública. Su gestión promueve una medicina centrada en la persona, la ética profesional y la innovación, consolidando a la UBA como referente regional en excelencia médica y compromiso social

