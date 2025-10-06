Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados, en comisión de Asuntos Constitucionales, trató las nuevas dos ternas enviada por el Poder Ejecutivo Provincial, en medio del debate respecto a las cautelares dictadas por la justicia que piden que no se avance con las mismas hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si la ley que amplió de 5 a 9 la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia es constitucional o no.

Como adelantó en exclusiva La Opinión Austral, una de las ternas enviadas por el gobernador Claudio Vidal están compuesta por los abogados Carlos Javier Lahn Bernasconi, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich. La otra por los abogados Juan Lucio Ramón De La Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila.

Tras un cuarto intermedio para analizar los pliegos enviadas a ese cuerpo, se indicó que todos ellos cumplían con los requisitos constitucionales para ser vocales del TSJ. Sin embargo, durante la comisión hubo un fuerte cruce entre los diputados del bloque oficialista y el opositor.

El presidente de la bancada de “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen cargó contra su par, el presidente del bloque de “Unión por la Patria”, Eloy Echazú. Según cuestionó el legislador del oficialismo, la hija de Echazú habría entrado al Poder Judicial de manera irregular.

Pocos minutos después de los dichos de Luxen, Echazú tomó sus apuntes y se fue de la comisión.

“…Yo sí tengo datos concretos de los últimos 70 días de los ingresos que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia al Poder Judicial”, comentó Luxen y agregó: “En esos ingresos supera ampliamente el presupuesto de estos cuatro vocales que van a ingresar”.

En ese contexto, señaló: “Estos ingresos se dieron completamente de una forma irregular, eso el gremio lo sabe y a mí me trasmitieron que a hacer una presentación frente a eso porque creo que lleva concurso y una serie de requisitos que toma la justicia”, al tiempo que cuestionó que la oposición, cada vez que no le gusta algo, judicializa la discusión.

Luego de esto, Luxen manifestó: “Acá el Poder Judicial ha hecho ingreso a hijos de diputados de este recinto, de su bloque y habría que preguntar qué merito tiene, por qué el hijo de un diputado y por qué no el hijo de un ciudadano a pie”. En ese mismo sentido, afirmó: “Qué quiero decir con esto, que hay una relación directa de ustedes (por la bancada de Unión por la Patria) con ese mal Poder Judicial”.

Pedro Luxen durante la comisión de Asuntos Constitucionales.

Más adelante, el diputado de Por Santa Cruz subrayó: “Hace poquitos meses la hija del diputado Echazú ingresó al Poder Judicial ¿Con qué mérito? ¿Qué mérito tuvo?” se preguntó y agregó: “Sin concurso y ahora también la van a ascender ¿Qué mérito tuvo? ¿Dónde rindió? ¿Esa es la justicia que ustedes protegen?”, y dijo: “Acá se habló de la desocupación, pero la familia de ustedes no, entraron todos a la justicia, entraron absolutamente todos a trabajar al Poder Judicial, eso es lo que están defendiendo, no ahora, pero después se van a dar cuenta que están deshonrando la silla que están ocupando”.

La respuesta de Luxen fue a raíz del pedido de información que hizo Echazú unos minutos antes. Incluso, el jefe de bloque de “Por Santa Cruz” aclaró la situación de Gabriela Castro, presidenta del Tribunal de Cuentas, su cuñada, propuesta por el gobernador Claudio Vidal para el TSJ. Al respecto, indicó que él mismo propuso que no avance la terna porque no cumplía con el requisito de la cantidad de años de ejercicio de la abogacía.

“Hicieron un papelón en el Tribunal Superior de Justicia”, afirmó sobre las actuaciones de los vocales Fernando Basanta, Reneé Fernández, María de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. “Yo no les dejaría ni que cuiden mis hijos, ese es el nivel de jueces que tenemos” y también cargó contra la juez de Familia, Cecilia López, de quien dijo que “ahora tiene por deporte entender todas las leyes y meterle cautelar a lo que pasa, tiene como un yunque la cara de dura; no tiene legitimación alguna nuestro Tribunal Superior de Justicia, peleándose como nenes cuando el 80% de la gente de esta provincia no cree en la justicia”.