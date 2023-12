Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los concejales Victoria Ojeda, Giuliana Tobares y Ayrton Ruay (Por Santa Cruz), acompañados por su abogado Sergio Macagno, presentaron días atrás un Recurso de Amparo contra sus pares Martín Chávez, Soledad Kamú, y Daniela Valeria D’Amico, y contra Rosana Nostrosa (Unión por la Patria), para que se declare nulo lo actuado y de la sesión preparatoria del 9 de diciembre de 2023, denunciando que en la misma se eligieron “autoridades de facto violando la ley y la pacífica convivencia democrática“.

Ayer, los ediles denunciantes estuvieron -junto a su abogado- en el estadio de La Opinión Radio que se emite por LU12 AM680, para argumentar por qué presentaron el Amparo. En la ocasión, cuestionaron con dureza a los concejales Chávez, Kamú y D ‘Amico, al tiempo que pidieron a esta última que convoque urgente a una nueva sesión especial para designar, tal como lo pidió el magistrado Francisco Marinkovic, autoridades de manera interina hasta que se falle sobre el fondo de la cuestión.

La primera en tomar la palabra fue Ojeda, quien dio precisiones de cómo fue el momento de la votación. Al respecto, indicó que el principal punto fue que no se respetó el reglamento. Afirmó que nunca se puso en consideración la segunda moción realizada por el concejal Ruay, quien la proponía como presidenta del Concejo Deliberante. “Es cierto que ante un empate quedaría Martín Chávez como presidente” pero “había dos mociones que se dieron al mismo tiempo y no nos dejaron ni siquiera llegar a la segunda moción”, afirmó.

Incluso, aclaró que el Artículo 2 del cual se toma el boque de Unión por la Patria para decir que consiguió los votos para la presidencia, “dice que la elección de autoridades se hace de forma nominal, no dice de qué manera hacerla“, mencionó al tiempo que dijo: “Había que hacer las cosas como corresponde; ellos ahora dicen que actuamos de mala, no, no actuamos de mala fe, están acostumbrados a que hacen siempre lo que quieren”.

Por su parte, Ruay afirmó que hay claramente una intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo. “La conferencia de prensa de ayer (por el lunes) no se tendría que haber realizado en ningún momento en la municipalidad de Río Gallegos, se tendría que haber realizado en el Honorable Concejo Deliberante con la asesoría letrada del Concejo del Deliberante, respetando la institución”, expresó.

En cuanto a la acusación de connivencia entre el juez Marinkovic y la asesoría letrada de Por Santa Cruz, el Dr. Macagno respondió: “Me parecen muy temerarias esas declaraciones porque hacer referencia algo así es muy grave, sobre todo porque a todas luces en las 37 páginas del amparo está descripto lo que fue público y notorio, la irregularidad de la sesión del 9 de diciembre” y añadió: “No sé a qué se hace referencia al secretario Legal y Técnico del Municipio“. Incluso, sobre el horario de presentación del amparo y la admisibilidad del mismo por parte de Marinkovic, aclaró que no fueron 18 minutos, sino que la presentación digital se cargó después del escrito en papel. “Me parece de gravedad institucional que se ataque a un magistrado de esa manera y sin pruebas“, afirmó entre otras consideraciones.