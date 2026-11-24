Luego de la entrega de las seis viviendas en Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal habló con el móvil de LU12 AM680 Radio Río Gallegos de la actualidad de Santa Cruz: avance de la obra pública provincial, los controles de los recursos del Estado y la necesidad de contar con herramientas de financiamiento para atender las demandas de infraestructura de los santacruceños.

Se refirió a la política de recuperación y ejecución de obra pública estratégica, con controles sobre los recursos del Estado y una agenda de infraestructura destinada a resolver demandas históricas de los santacruceños. Cuestionó las irregularidades de gestiones anteriores y reclamó a la oposición dejar de lado las diferencias partidarias para avanzar con la Ley de Financiamiento Estratégico.

El proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Transparencia

Al referirse al cambio en la administración de la obra pública, Vidal destacó la decisión de auditar proyectos, revisar certificaciones y detener aquellas obras cuyo avance declarado no coincidía con la realidad.

“A mí no me da vergüenza, todo lo contrario, me llena de orgullo. Tenemos tres obras paralizadas por una decisión política mía, denunciamos las obras porque la certificación de avance de obra no coincidía con la realidad en el proyecto”, “también sirvió para que todos se den cuenta que se terminaron las avivadas, que los recursos del Estado se cuidan porque les pertenece a todos”, agregó.

Reivindicó el trabajo de los empleados públicos que participan de los procesos administrativos y de ejecución de las obras: “Los distintos organismos se dieron cuenta que queríamos hacer las cosas de una forma distinta, de una forma correcta, como realmente tendría que haber sido siempre, y empezaron a sumarse y a acompañar.”

A modo de ejemplo, destacó el avance de la obra del Interconectado Nacional en Perito Moreno, que se encuentra próxima a su finalización, y explicó el impacto que tendrá para esa localidad y para Los Antiguos.

“Cuando asumimos en la gestión nos comprometimos en culminar esa obra, que ya estaba paralizada, hicimos las auditorías correspondientes, pudimos avanzar en esa obra”. marcó.

El gobierno considera que con ese financiamiento se podrán encarar obras estratégicas. El tema, en la tapa de La Opinión Austral.

Vinculó la llegada del Interconectado con el desarrollo productivo y con una administración más eficiente: “Yo que soy un hombre del trabajo y de la producción, tener energía en Perito Moreno y Los Antiguos es permitir el desarrollo de esas localidades”.

Agregó: “Es un ahorro para el Estado provincial. Nosotros gastamos miles de millones anuales justamente para sostener una energía que termina siendo cara, que es parte del déficit también que tiene Servicios Públicos”.

“Vamos a paso firme con esta obra y es lo que tenía que suceder, comenzar la obra y terminarlas para marcar una gran diferencia con el horror que fue en el pasado de obra pública”.

Mensaje a la oposición

Sostuvo que las demandas de los vecinos muestran la necesidad de contar con herramientas que permitan acelerar las inversiones. “La sociedad reclama respuestas más inmediatas, quieren más viviendas. La cuestión económica a veces termina siendo un condicionamiento para poder avanzar más”.

Enumeró demandas que permanecen pendientes en distintos sectores de Santa Cruz: “Hay vecinos en toda nuestra provincia que esperan poder tener el gas hace 15 años, 14 años” y continuó explicando que “hay vecinos en nuestra provincia que necesitan tener el servicio de luz, de cloaca, hace 15 o 20 años”.

En esta sintonía, recordó además obras recientes que permitieron responder a reclamos históricos en Río Gallegos: “Ustedes lo vieron acá en Río Gallegos con el anillado de los barrios más alejados de la zona céntrica, era una espera de 18 o 20 años”, recordando que días atrás estuvieron “haciendo el cruce de ruta, que también lleva tiempo, que es una inversión importante. Esos vecinos estaban esperando hace 16 años, 14 años”.

Para Vidal, esas situaciones expresan una obligación central del Estado: “Estas son las cosas en donde el Estado no puede volver a fallar”.

Marcos y Ester Tevez, junto a su hijo Yatel, reciben las llaves de la casa propia. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Infraestructura

El Gobernador reclamó a los legisladores e intendentes de la oposición que reflexionen y acompañen la Ley de Financiamiento Estratégico, cuyo objetivo es generar una herramienta para avanzar con infraestructura en toda la provincia.

“Por eso es tan importante la Ley de Financiamiento de infraestructura, pero además va a generar mejor calidad de vida para los santacruceños”, señaló.

“Le pido a la oposición que reflexionen, porque equivocadamente con mezquindad política trabajaron durante estos 3 años boicoteando al gobierno para que fracasemos y nos tengamos que ir”, aseguró e indicó que pese a las dificultades, la gestión continuó con sus objetivos: “Subestimaron a los trabajadores. Jamás hay que subestimar a un trabajador”.

“Seguimos adelante, convencidos, hicimos todo lo que pudimos hacer, pagamos salarios, discutimos pautas salariales cuando la tuvimos que discutir, seguimos apostando al desarrollo de la obra pública con mucha responsabilidad, con mucha seriedad”, completó.

Luego cuestionó el rechazo de sectores opositores a una herramienta de financiamiento que, según sostuvo, fue utilizada durante administraciones anteriores: “Hoy las provincias, la mayoría de las provincias en este país toman deuda, algunas para gasto corriente, otras para el desarrollo de distintas obras, otras para dotar de servicio a sus provincias y beneficiar a la comunidad”.

Y lanzó una de las principales definiciones políticas de su planteo: “¿Por qué antes sí y por qué hoy no?”.

Vidal en su visita a la obra del interconectado Perito-Los Antiguos.

El Gobernador sostuvo además que su administración mantuvo una actitud abierta al diálogo y a modificar aspectos del proyecto para alcanzar consensos: “Hemos sido muy pero muy dialoguistas, tratamos de comprender cualquier tipo de opinión, accedimos a cualquier cambio de algo que no les guste o no les agrade en este proyecto”.

Por eso, insistió: “No pongan más palos en la rueda porque son los vecinos, los trabajadores del Estado, los trabajadores municipales”.

Relación con municipios Vidal también respondió a quienes cuestionan el diálogo del Gobierno con los municipios y destacó que la Provincia mantiene el envío de fondos de coparticipación en tiempo y forma.

“Cuando dicen que nosotros no dialogamos, somos el gobierno más dialoguista, somos el gobierno más democrático”.

Y remarcó: “Nosotros jamás, pero jamás a diferencia de otro momento, jamás nos quedamos con el dinero de la coparticipación, jamás”.

Recordó el acompañamiento extraordinario otorgado a municipios de la Cuenca Carbonífera durante el inicio de su gestión: “Durante el primer año y medio de gestión, nosotros enviamos aportes extraordinarios fuera de la copa entendiendo que ellos se tenían que reordenar, que se tenían que acomodar, que tenían que administrar mejores sus recursos”.