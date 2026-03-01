Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger, marcó la postura oficial sobre el futuro de la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales y reclamó responsabilidad a los municipios en el cumplimiento de los aportes. Lo hizo en el marco del acto inaugural de la Exposición Ganadera en la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde también destacó el rumbo que impulsa la gestión de Claudio Vidal con eje en producción, trabajo y educación.

“Ya tiene que haber quedado clarísimo cuál es la postura con respecto a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales”, afirmó Elmiger, y descartó cualquier posibilidad de transferencia del sistema previsional provincial a la Nación.

La Caja de Previsión seguirá en Santa Cruz

La funcionaria aseguró que la Caja de Previsión “se queda en la provincia de Santa Cruz” y pidió terminar con lo que calificó como “operetas políticas” que instalaron dudas “sobre una supuesta modificación de norma que no existe. Me parece que eso tiene que quedar claro, pero que también tiene que quedar clara la responsabilidad que tienen los municipios y todos los empleadores con respecto a las retenciones que hacen de las cajas”.

Elmiger explicó que la Ley 2.401 garantiza la intransferibilidad de la Caja desde 1994, cuando otras provincias cedieron sus sistemas a la órbita nacional. Precisó que esa norma establece un aporte del 20% antes de la distribución de la coparticipación, destinado a sostener el sistema previsional santacruceño.

“Hay municipios que pueden hacer el aporte y no lo hacen porque otros no lo hacen” María Belén Elmiger, ministra de Gobierno de Santa Cruz

Sin embargo, remarcó que esa ley no exime a los municipios de cumplir con la Ley 1782, que los obliga a depositar los aportes que retienen a sus trabajadores. “La ley previsional dice que los municipios tienen la obligación de pagar el aporte que le retienen a sus trabajadores”, sostuvo.

Aportes retenidos y reclamo al Tribunal Superior

La ministra confirmó que ningún municipio cumple actualmente con el aporte a la Caja de Previsión, aunque algunos sí abonan a la Caja de Servicios Sociales. Señaló que la provincia de Santa Cruz mantiene un diálogo permanente con los intendentes para buscar soluciones, pero advirtió que algunos distritos podrían regularizar su situación y no lo hacen.

“Hay municipios que pueden hacer el aporte y no lo hacen porque otros no lo hacen”, afirmó. Y agregó: “No podemos mirar qué hace el de al lado para repetir la misma acción. Es un régimen solidario”.

Elmiger recordó que, ante la falta de pago, la Caja puede solicitar la retención directa a través del Tesoro Provincial. Indicó que cuando la Provincia intentó avanzar en ese mecanismo el año pasado, la Municipalidad de Río Gallegos presentó una medida cautelar. Desde entonces, el Ejecutivo espera una resolución de fondo del Tribunal Superior de Justicia.

La funcionaria cuestionó la demora del máximo tribunal y reclamó definiciones no solo en este tema, sino también en otros asuntos vinculados a la producción, como el conflicto por las marcas de ganado que afecta al sector rural. “La sociedad necesita respuestas”, afirmó.

El cambio de matriz

Más allá del debate previsional, Elmiger resaltó los tres ejes que el gobernador Claudio Vidal planteó desde el inicio de su gestión: producción, trabajo y educación.

En ese sentido, sostuvo que la provincia debe modificar su estructura económica histórica. “Tenemos un montón de recursos para trabajar y salir del esquema del 80% de trabajadores del Estado”, señaló.

La ministra planteó que Santa Cruz necesita fortalecer la producción agropecuaria, industrial, petrolera y minera para generar empleo privado y diversificar ingresos. “Es con producción, hay que cambiar la matriz productiva y la educación es la base”, expresó.

Según explicó, el Gobierno impulsa un cambio de paradigma que busca reducir la dependencia de la administración pública y consolidar un modelo basado en el desarrollo de recursos propios. “Hace dos años el gobernador ejecuta acciones para cambiar definitivamente esa estructura”, indicó.

Educación como base del proceso

Elmiger definió a la educación como pilar central del proceso de transformación. Consideró que sin formación no habrá desarrollo productivo sostenible y aseguró que todo el gabinete trabaja alineado con ese objetivo.

“La educación es la base de este proceso de transformación que estamos teniendo y es muy importante para el gobierno entero”, afirmó.

En el acto de la Sociedad Rural, la presencia de autoridades provinciales, dirigentes del campo y representantes de entidades nacionales reflejó, según la ministra, la necesidad de construir consensos pese a las diferencias. “El trabajo en conjunto es lo que predomina”, señaló.