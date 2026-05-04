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El 30 de abril, el gobernador Claudio Vidal encabezó en Río Gallegos la presentación del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, un nuevo organismo que buscará reorganizar el sistema sancionatorio en materia vial en Santa Cruz. Durante el acto, también se puso en valor el rol de las fuerzas policiales en el control y la seguridad en rutas.

Bajo un esquema descentralizado, el juzgado contará con tres sedes operativas distribuidas estratégicamente en la provincia. Una funcionará en Río Gallegos, con jurisdicción sobre los departamentos Güer Aike y Lago Argentino; otra estará en Puerto San Julián, abarcando Corpen Aike y Magallanes; mientras que la tercera se ubicará en Caleta Olivia, con alcance en Río Chico, Lago Buenos Aires y Deseado.

Este despliegue permitirá “ordenar el sistema de sanciones y avanzar hacia un esquema más ágil y profesional”, según se destacó durante la presentación. En la misma línea, desde la Policía Caminera señalaron que “por primera vez existe una decisión política de integrar y coordinar todas las áreas en función de un mismo objetivo”, lo que redundará en una optimización de los controles, mayor fiscalización en rutas y una mejor capacidad operativa en cada región.

“Tenemos una policía sumamente honesta”, indicó María Sanz.

En diálogo con Radio LU12 AM680, la subsecretaria de Seguridad Vial, María Sanz, brindó precisiones sobre la implementación del nuevo organismo y aclaró que su creación no modificará los controles vigentes, sino la autoridad encargada de juzgar las infracciones, una tarea que hasta ahora estaba en manos de los juzgados de paz.

“La ley de creación del juzgado es clarísima, ya está promulgada y publicada en el boletín oficial, por lo tanto está a disposición de quien la quiera leer y por ahí está bueno que la puedan leer y e interpretar. Y nosotros de acá podemos achicar algunas cuestiones”, explicó.

Asimismo, detalló que “en principio, el nuevo juzgado no interfiere en el trabajo de la fiscalización, porque sigue siendo el mismo, lo único que cambia es la autoridad de aplicación al momento de sancionar. Hoy todavía, son los juzgados de paz dependientes del Poder Judicial y a partir de que se ponga en marcha este juzgado administrativo de faltas provincial empieza a funcionar, en vez de juzgar los jueces de paz, van a juzgar los jueces de faltas provinciales”.

En ese sentido, insistió en que “no cambian nada en cuestiones de trámites, cambia la autoridad de aplicación al momento de juzgar, nada más. Y bueno, es un proyecto de hace varios años y que el ministro de Seguridad con mucho aplomo, decisión y con una visión también en lo que tiene que ver y diseñar un hito en seguridad en la provincia, nos abre puertas para poder trabajar desde otro lugar, también la tecnología en rutas y caminos de la provincia, que para eso también necesitábamos un juzgado de faltas provincial”.

Sanz: “Cambia la autoridad de aplicación al momento de juzgar”.

Sobre el proceso legislativo, agregó: “Entre otras cosas, puso el proyecto en la Cámara de Diputados, el cual salió inmediatamente y bueno, ahora estamos en el proceso de reglamentación“.

Consultada sobre la posibilidad que en Santa Cruz se instale una caminera como la de Córdoba, que empiece a generar molestias en la gente, respondió: “Primero, la policía de Córdoba no es la policía de Santa Cruz. En relación a la conducta vial, Sanz sostuvo: “Cuando uno va a Córdoba y te dicen: ‘Hay que respetar la velocidad porque te van a hacer una multa’, la velocidad hay que respetarla siempre”. Por lo que “la preocupación no debería ser para el ciudadano (que tiene todo en regla), sino para el ciudadano que no quiere ser controlado por alguna razón”.

Finalmente, se refirió a la política de seguridad provincial y al rol de la fuerza: “Tenemos una policía sumamente honesta; yo de hecho soy policía retirada ya 2 años, uno sabe que en todos lados hay policías buenos y malos, hay funcionarios buenos y malos, hay curas buenos y malos, y monjas buenas y malas… gente buena y mala en todos los ámbitos. Yo apuesto a la bonanza, obviamente”.

En ese marco, concluyó: “Somos una de las últimas provincias que no tenemos Juzgado Provincial Administrativo de Faltas, o sea, no es una novedad”.