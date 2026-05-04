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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó el pedido de una nueva pericia en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. La decisión se conoció al inicio de una nueva jornada de audiencias en Río Gallegos este lunes 4 de mayo.

Durante la audiencia, el tribunal informó que el planteo ya había sido presentado en instancias anteriores del proceso. Los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto consideraron la extemporaneidad del pedido y señalaron que de realizarse afectaría el derecho de defensa y el debido proceso. En ese marco, resolvieron no hacer lugar a la solicitud.

Juicio en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El planteo había sido impulsado por el abogado querellante Luis Tagliapietra, quien interviene en representación de algunos de los familiares de tripulantes del submarino. Tras la resolución, el letrado dejó planteada la reserva para recurrir la decisión ante una instancia superior.

Según se expuso durante la audiencia, la negativa del tribunal se basó en el momento procesal en el que se encuentra el juicio. Las partes indicaron que la producción de este tipo de prueba debía realizarse durante la etapa de instrucción.

El tribunal es presidido por el juez Mario Gabriel Reynaldi e integrado además por Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, tanto la fiscalía como otras querellas y defensas coincidieron en rechazar la incorporación de una nueva pericia en esta instancia del proceso judicial.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo.

El pedido de pericia forma parte de una serie de planteos realizados públicamanete por familiares del ARA San Juan. La semana pasada solicitaron analizar de manera integral el material probatorio, que incluye cerca de cinco terabytes de imágenes y videos del submarino.

El abogado querellante Luis Tagliapietra en La Opinión Austral tras la audiencia del juicio, con la tapa especial de Crónica a un año del hundimiento. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los familiares sostuvieron que esos estudios permitirían avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido en noviembre de 2017 y en la determinación de responsabilidades dentro de la cadena de mando.

También propusieron la incorporación de tecnología submarina especializada y la participación de peritos independientes para el análisis técnico del material.

El juicio por el ARA San Juan

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan se desarrolla en Río Gallegos desde marzo de 2026. En el proceso se busca determinar responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, acusado por el hundimiento del ARA San Juan. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En esta etapa, el tribunal avanza con la declaración de testigos, algunos de ellos bajo condiciones de reserva por tratarse de personal vinculado a áreas de inteligencia. Por ese motivo, en ciertos tramos no se permite la transmisión pública ni la presencia en la sala.

Además, está prevista una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz, un submarino gemelo, en instalaciones de Tandanor. La medida apunta a que jueces, fiscales y partes puedan observar aspectos técnicos del funcionamiento de este tipo de embarcaciones.

Una causa sin pericia

El juicio mantiene una característica señalada desde la etapa de instrucción: la ausencia de una pericia técnica integral sobre los restos del submarino ARA San Juan.

Este punto fue objeto de planteos por parte de distintas partes del proceso en momentos anteriores. Sin embargo, el tribunal ratificó su postura al rechazar la incorporación de una nueva pericia en esta etapa. Para la fiscalía y la parte de la querella mayoritaria, representada por la abogada Valeria Carreras, no hace falta realizar un pericia puesto que hay pruebas suficientes para condenar a los cuatro acusados por la responsabilidad del mal estado del submarino.