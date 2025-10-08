Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz designó este martes a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La decisión se produce en medio de una profunda crisis en el Poder Judicial santacruceño, luego de la reciente ampliación del tribunal, que ahora alcanza los nueve integrantes previstos por la Ley N° 3949, sancionada por impulso del Poder Ejecutivo.

La asunción de los nuevos magistrados se realizó este miércoles en el salón de acuerdos del TSJ, donde el vocal Daniel Mariani fue el encargado de tomarles juramento. Según pudo saber La Opinión Austral, existió un intento por evitar que el acto se llevara a cabo, aunque finalmente se cumplió el procedimiento formal.

El propio Tribunal Superior de Justicia había difundido un día antes un comunicado en el que advirtió que la ampliación del cuerpo “respondía a una decisión política del Poder Ejecutivo” y manifestó reparos institucionales sobre el modo en que se dispuso la modificación estructural del máximo órgano judicial.

Mariani defendió la ley y pidió “trabajar todos juntos”

Tras el acto de jura, Daniel Mariani brindó declaraciones en las que sostuvo que la ampliación del TSJ “no tiene cuestionamientos judiciales que la declaren inconstitucional” y destacó que la norma “está vigente y debe cumplirse”. “La Ley 3949 estableció nueve miembros. Esta ley no recibió cuestionamientos que hayan provocado una decisión judicial definitiva. La propia gente que propugnaba la inconstitucionalidad declaró que era constitucional”, afirmó.

El magistrado agregó que “algunos podrán no estar de acuerdo, pero la realidad es lo que marca la ley”. En ese sentido, remarcó que “la mayoría en un cuerpo colegiado de nueve miembros son cinco” y que “no hay otra cuestión que seguir lo que manda la norma”.

Reunión del Daniel Mariani junto a los flamantes vocales Gabriel Nolasco Concretas Agüero y Juan Lucio ramón De La Vega. También en la imagen se encuentran los vocales Sergio Acevedo y José Antonio Gonzalez Nora. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante su intervención, Mariani reconoció que actualmente “el Poder Judicial está funcionando a medias” y señaló que la prioridad será recuperar la confianza social y la efectividad del servicio de justicia. “Hoy el Poder Judicial está parado. Tenemos que empezar a mover esta maquinaria con los recursos que hay hoy, pero lo primero que hay que poner es la pasión humana. Si no, esto es imposible”, expresó.

El vocal instó a sus pares a dejar de lado las diferencias internas y a “tener una actitud positiva hacia la sociedad” para reconstruir la imagen del Poder Judicial: “Tenemos la obligación moral de dejar las actitudes hostiles entre nosotros y trabajar por la gente. La justicia debe dar una respuesta efectiva a quienes llegan con una crisis. A veces, el propio sistema les suma agravios por falta de infraestructura o condiciones dignas”, sostuvo.

Finalmente, Mariani llamó a iniciar una reforma profunda en la administración judicial, que contemple mejoras edilicias, tecnológicas y de atención al ciudadano en todo el territorio santacruceño: “Hay lugares donde para hacer una audiencia el personal debe levantarse de su escritorio o donde no hay intimidad para quienes relatan un trauma. Eso hay que corregirlo. Y eso no lo puede hacer solo el Poder Judicial, sino con la participación de los tres poderes del Estado”, señaló.

El magistrado anticipó que “va a haber una solución” al conflicto actual y que el TSJ debe “empezar a trabajar en conjunto”. “Hoy la realidad es que el Tribunal está integrado y tiene que empezar a trabajar. No hay otra alternativa que la de avanzar”, concluyó.