El Secretario de Turismo de Santa Cruz, Mario Markic, participó este miércoles 2 de octubre en las actividades organizadas en Puerto San Julián con motivo del eclipse solar anular, un fenómeno astronómico que atrajo a miles de turistas a la provincia. En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el funcionario expresó su entusiasmo por el evento y su impacto en el turismo local.

“Para mí, La Opinión Austral es como una segunda casa, porque allí comencé mi carrera en el periodismo. Estoy muy feliz de que sean ustedes quienes difundan este acontecimiento tan importante para la provincia, en un lugar tan emblemático”, afirmó Markic al tiempo que destacando la relevancia histórica de Puerto San Julián. “Aquí nació la Patagonia, este es el punto cero. Tenemos que difundir el origen de la Patagonia. Aquí llegó Hernando de Magallanes y estuvo junto con los aborígenes a los que denominó patagones, que dieron origen al término ‘Patagonia'”, agregó.

El eclipse ha sido un evento clave para el turismo en la región. Según los informes de la Secretaría de Turismo, más de 3.500 personas llegaron a los pueblos santacruceños para presenciar el fenómeno. “Este es el evento turístico del año”, señaló Markic. “Hemos tenido presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT), y recientemente en la reunión del Ente Patagonia en Santa Rosa, La Pampa, pero este evento supera todas las expectativas”.

Markic resaltó el esfuerzo realizado por las localidades menos acostumbradas al turismo masivo, como Gobernador Gregores y Puerto Deseado. “Yo empecé con todo esta asunto apenas asumí para darle manija porque sabía que era un evento especial, es algo inusual y teníamos que trabajarlo, pese a que no había dinero. Entonces había que trabajarlos con ocurrencia, inventiva, apelamos mucho a los jóvenes que son los que saben sacarle agua a las piedra porque tienen ideas propias y no se amilanan ante nada”, detalló y señaló que el esfuerzo dio sus frutos.

“Me llena de alegría ver cómo cada pueblo ha puesto su sello en la celebración del eclipse. Desde camisetas conmemorativas hasta platos temáticos, pasando por cervezas artesanales de molle, platos de langostinos y galletas del eclipse, ha sido una verdadera fiesta”, comentó emocionado.

En cuanto al turismo en general, Markic subrayó que Santa Cruz sigue posicionándose como un destino atractivo. “Deseado tiene el Penacho Amarillo, los islotes en medio del rio y el circuito de las ballenas, todo lo cual hemos estado difundiendo en la FIT. Además, Río Gallegos fue premiada como uno de los municipios más sustentables y sostenibles. Nuestra provincia es más grande que Italia en extensión y tiene un enorme potencial turístico”, afirmó.

Markic también destacó la importancia de mejorar la infraestructura turística, especialmente en lugares como Lago Posadas. “Es un paisaje increíble, pero necesita obras de infraestructura, algo que es complicado en la situación económica actual. Sin embargo, debemos seguir posicionándolo como destino turístico”, señaló.

Finalmente, Markic se refirió a su renuncia como Secretario de Turismo, en el contexto de los cambios en el gabinete provincial anunciados por el gobernador Claudio Vidal, tras un escándalo en la casa del ministro Julio Gutierrez. “Hablé con el gobernador, quien me honró con el cargo, y no hay disconformidad con mi trabajo. Yo no sé en que puesto seguiré trabajando en Turismo pero en principio no hay un determinación total y definitiva. Es una revisión interna de algunos roles en el gobierno, tenemos que hablarlo para ver como continua”, concluyó.