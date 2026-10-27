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A 16 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el exfuncionario y dirigente santacruceño Mario Metaza recordó al expresidente, con quien compartió sus primeros años de militancia, la gestión municipal en Río Gallegos y el gobierno provincial. En una entrevista realizada en Radio LU12 AM680, destacó su papel en la política argentina y latinoamericana, su capacidad de conducción y la importancia de recuperar la unidad del peronismo.

En el marco del feriado provincial del 27 de octubre, Metaza sostuvo que la fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre el lugar que ocupa Kirchner en la historia. Consideró que las nuevas generaciones deben conocer su trayectoria y comprender por qué su nombre permanece ligado a la identidad política de Santa Cruz.

“Creo que es un momento para pensar, reflexionar y contar la historia de quién fue Néstor Kirchner en la Argentina, alguien que realmente sí cambió la historia”, expresó.

Néstor Kirchner dando su histórico discurso de asunción en la Presidencia, el 25 de mayo del 2003.

En ese sentido, repasó los distintos cargos que ocupó el dirigente santacruceño: intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz durante tres períodos y presidente de la Nación, además de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Para Metaza, la proyección de Kirchner trascendió los límites de la provincia y tuvo una incidencia central en la política regional. Recordó el contexto latinoamericano de aquellos años, con los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, José Mujica en Uruguay, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay y Evo Morales en Bolivia.

“Se había conformado un grupo progresista muy importante que estaba trabajando en forma conjunta. Desde allí se creó la Unasur”, señaló, al destacar el papel que tuvo el expresidente argentino en ese proceso de integración.

La disciplina y la sensibilidad de Néstor Kirchner

Metaza también recordó las características personales de Kirchner durante los años en que compartieron tareas de gestión y militancia. Según relató, el expresidente mantenía un alto nivel de exigencia en el trabajo, la responsabilidad institucional y la actividad política. “Era muy exigente desde lo puntual, desde lo laboral, desde la responsabilidad y también desde la militancia”, afirmó.

Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, el día de su asunción como presidente de la nación.

Sin embargo, remarcó que esa rigurosidad convivía con una sensibilidad que, a su entender, fue determinante en su forma de ejercer el poder. “Más allá de esa rigidez y de esa responsabilidad que tenía para conducir, también era una persona muy sensible, que siempre estaba cerca de todos y de cada uno de nosotros y del resto de la gente”, recordó.

En esa línea, sostuvo que Kirchner mantenía una especial atención hacia quienes más necesitaban ayuda, incluso cuando no formaban parte de sus equipos de trabajo ni de su entorno político.

Al evocar los primeros años de militancia, Metaza recordó una anécdota que, según consideró, refleja la visión política de Kirchner. En 1983, durante los comienzos de la recuperación democrática, el entonces dirigente planteaba la existencia de un proyecto político a 20 años. “Nosotros no le creíamos. Nos mirábamos y decíamos: ‘Este tipo está loco’, porque no podíamos pensar que, después de haber sido derrotados en una interna del PJ, planteara que tenía un proyecto a 20 años”, relató.

Néstor Kirchner dando su histórico discurso de asunción en la Presidencia, el 25 de mayo del 2003.

Dos décadas después, Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación. Para Metaza, ese recorrido constituye uno de los ejemplos de su capacidad para proyectar objetivos políticos a largo plazo. “Pasaron 20 años y Néstor fue presidente de la Nación”, resumió.

También recordó la campaña municipal de 1987, cuando Kirchner comenzó a construir un proyecto que luego se extendió al ámbito provincial y nacional. En ese recorrido, destacó la intención de posicionar a Santa Cruz dentro del escenario político argentino y la decisión de ampliar las alianzas más allá del justicialismo.

Según explicó, incluso antes de asumir la intendencia de Río Gallegos, Kirchner planteaba la necesidad de convocar a otros sectores políticos afines, una estrategia que posteriormente se conocería como transversalidad.

Recuperar la experiencia de los primeros años

Durante la entrevista, Metaza también hizo referencia al lugar que ocupan quienes compartieron con Kirchner los primeros años de construcción política en Santa Cruz. Consideró que sus experiencias pueden contribuir al debate actual y lamentó que, en ocasiones, no se recurra a quienes formaron parte de aquella etapa.

El multitudinario acto de Néstor Kirchner en el Boxing, para defender el federalismo de las provincias por el fallo de la Corte en el “Caso Sosa”. Sería el último del expresidente antes de fallecer el 27 de octubre de ese año.

“Yo creo que no nos han tirado por la ventana, pero sí por ahí no se acuerdan tanto de gente que hicimos la historia, y yo me siento orgulloso de decirlo”, expresó.

En ese sentido, mencionó a distintos dirigentes y militantes que acompañaron el proceso político en la provincia, tanto a quienes continúan participando de la vida pública como a aquellos que ya fallecieron.

Finalmente, insistió en la necesidad de recuperar el diálogo, escuchar otras experiencias y ampliar la convocatoria política. Para Metaza, el legado de Kirchner no se limita a recordar su paso por la Presidencia, sino que también implica revisar cómo se construyó aquel proyecto desde Santa Cruz y qué herramientas pueden recuperarse para afrontar los desafíos actuales.