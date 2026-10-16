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Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), se refirió este viernes a las recientes interrupciones del servicio de agua potable en Río Gallegos y reconoció que tanto la planta potabilizadora como el acueducto tienen dificultades para responder a la demanda actual.

“Río Gallegos creció por encima de la capacidad del acueducto y la planta”, sostuvo entrevistado en Radio LU12 AM680. En ese sentido, explicó que, si bien el sistema puede abastecer a la ciudad en condiciones normales, los inconvenientes en la infraestructura y los picos de consumo dificultan la recuperación del suministro.

El titular de SPSE atribuyó las roturas recientes a una combinación de factores: la antigüedad del acueducto, su rigidez y el deterioro acumulado. También mencionó que las lluvias y la humedad provocaron movimientos de tierra en la zona de Palermo Aike, donde se produjo una de las fracturas.

El acueducto se empieza a romper cada vez más seguido. (Foto: La Opinión Austral).

Además, señaló que la despresurización y posterior puesta en funcionamiento del conducto pueden generar nuevas fallas en otros sectores debido al estado de la infraestructura.

Frente a esta situación, la empresa trabaja en la recuperación de pozos de agua y en la perforación de nuevas captaciones junto con el Consejo Agrario Provincial. Cortijo indicó que ya recuperaron entre tres y cuatro pozos y que continúan incorporando fuentes de abastecimiento a la red.

La estrategia consiste en abastecer a los barrios periféricos mediante pozos para reducir su dependencia del acueducto y permitir que el agua proveniente de la planta potabilizadora se concentre en el centro y en otros sectores de la ciudad.

Como ejemplo, señaló que durante los últimos cortes hubo tres barrios que no resultaron afectados porque cuentan con abastecimiento mediante pozos.

La obra del nuevo acueducto

Cortijo remarcó que la recuperación de pozos y las reparaciones permiten atender parte de la demanda, pero no reemplazan la necesidad de renovar la infraestructura principal.

En ese marco, indicó que la construcción de un nuevo acueducto y una nueva planta potabilizadora para Río Gallegos requiere un financiamiento de magnitud, que estimó en más de 50 millones de dólares.

Se necesita un nuevo acueducto para compensar el crecimiento de la ciudad. (Foto: La Opinión Austral).

El proyecto fue incluido en el esquema de obras previsto en la ley de financiamiento que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Mientras tanto, SPSE también avanza con reparaciones en la planta para reducir pérdidas de agua tratada que anteriormente no se incorporaba a la red. Cortijo explicó que se realizaron trabajos sobre una de las ocho compuertas previstas y que se avanzaba con la adjudicación de las siete restantes.

Renovación de luminarias y obras eléctricas

En materia de alumbrado público, el presidente de SPSE informó que ya se instalaron más de 5.000 luminarias de las 15.000 adquiridas para distribuir en distintas localidades de la provincia.

La colocación continuará durante los próximos meses, con un esquema que contempla avanzar barrio por barrio y priorizar sectores según los reclamos registrados, además de arterias céntricas y lugares donde se hayan producido accidentes.

Cortijo explicó que la distribución se realiza por etapas y que, antes de enviar nuevos cargamentos a cada distrito, se verifica dónde fueron instalados los equipos para garantizar la trazabilidad de los materiales.

Se colocarán 15 mil nuevas luminarias en toda la provincia.

En cuanto al sistema eléctrico, señaló que continúan las tareas de renovación de transformadores y otros equipos, luego de que durante el invierno se priorizara la atención de la demanda. También mencionó el trabajo conjunto con Transpa y Transener para coordinar tareas preventivas y mejorar la respuesta ante posibles inconvenientes en el interconectado.

Entre las intervenciones en marcha, destacó el traslado a Buenos Aires del transformador principal de Caleta Olivia para su reparación. Mientras tanto, la localidad está siendo abastecida mediante una línea alternativa.

Interconexión con San Julián y Gregores

Otro de los proyectos mencionados por Cortijo fue la interconexión eléctrica de Puerto San Julián y Gobernador Gregores. Según explicó, la iniciativa cuenta con ingeniería desarrollada y empresas interesadas en llevarla adelante, pero su ejecución depende de la obtención de financiamiento.

El funcionario sostuvo que la obra permitiría reducir los costos asociados a la generación eléctrica mediante combustibles en ambas localidades.

Por último, se refirió a la central termoeléctrica de Río Turbio y señaló que su puesta en funcionamiento no depende directamente de SPSE. Sin embargo, indicó que el Gobierno provincial busca incluirla entre las obras contempladas en el esquema de financiamiento, debido a su importancia para la generación eléctrica en la zona sur y para la actividad económica de la Cuenca Carbonífera.

Respecto de la iluminación de la calle 22 de Río Gallegos, Cortijo afirmó que los trabajos están en marcha y que cuentan con financiamiento asegurado, aunque todavía resta completar un tramo de la obra.

Licitación de Planta de Tratamiento

La construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Las Heras dio un paso importante con la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 24/SP/2026, realizada este jueves en el Salón Gregores de Casa de Gobierno. El proyecto, impulsado por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), cuenta con un presupuesto oficial superior a los $21.722 millones y recibió cuatro ofertas, que ahora serán sometidas a evaluación técnica y económica.

El acto fue encabezado por el presidente de SPSE, Matías Cortijo, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta; el director de la empresa estatal, Fernando Marco, y representantes de las firmas oferentes.

Este jueves se realizó la apertura de la licitación para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Las Heras. En la foto, de izquierda a derecha: Belén Elmiger (ministra de Gobierno), Matías Cortijo (presidente de SPSE), y Hernán Elorrieta ( secretario de Estado de Gobierno e Interior).

La iniciativa apunta a mejorar el sistema de saneamiento de la localidad, reducir el impacto ambiental y avanzar en la reutilización del agua tratada para riego.

La licitación recibió propuestas económicas con diferencias de montos. La UTE Chimen Aike-E.I.S.A. presentó dos alternativas: una por $19.549.158.826,97 y otra por $21.550.609.153,37, ambas con IVA incluido.

Por su parte, Hermanos Sandin SRL ofertó $18.184.976.220,31; Riva Santiago Enrique, $25.890.000.000; y Rovella Carranza S.A., $22.629.140.319,32.

En declaraciones radiales, Cortijo calificó el procedimiento como una licitación exitosa por la cantidad de empresas participantes y la variedad de los montos presentados. También señaló que algunas propuestas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial.

“Ahora vamos a empezar todo el proceso de evaluación”, explicó el titular de SPSE, quien consideró que la obra representa un hito para Las Heras y una de las principales inversiones de la empresa estatal durante este año.

Cortijo indicó que la evaluación y la adjudicación podrían demandar entre 20 días y un mes. (Foto: La Opinión Austral).

Cortijo indicó que la evaluación y la adjudicación podrían demandar entre 20 días y un mes. Luego deberán completarse los procedimientos administrativos correspondientes y los plazos necesarios para que la empresa adjudicataria movilice los equipos y comience los trabajos.

En ese contexto, estimó que la construcción podría comenzar a fines de año, si los trámites avanzan sin inconvenientes, o durante la primera quincena de enero.

El funcionario enmarcó el proyecto dentro de un programa de inversiones que incluye otras obras de infraestructura en Santa Cruz, entre ellas la planta de tratamiento de efluentes de El Chaltén y los trabajos vinculados al interconectado eléctrico en la zona norte.

Reutilización del agua tratada

Uno de los objetivos de la nueva planta de Las Heras será aprovechar el agua una vez finalizado el proceso de tratamiento para destinarla al riego.

Según explicó Cortijo, la localidad cuenta con terrenos disponibles para desarrollar un sistema de tratamiento mediante piletas, en las que el agua irá pasando de una etapa a otra durante varios días.

El esquema será diferente al previsto para El Chaltén, donde las limitaciones de espacio llevaron a optar por una tecnología compacta, que permite realizar el tratamiento en módulos y en un período de horas.