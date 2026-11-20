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El Gobierno de Santa Cruz, a través de FOMICRUZ S.E., suscribió el Reglamento de Funcionamiento Operativo de la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales durante la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza.

La firma consolidó la organización institucional de este espacio federal de articulación entre compañías y organismos públicos mineros de distintas jurisdicciones.

El presidente de la empresa estatal santacruceña, Fernando Baños, rubricó el documento en representación de la provincia y dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos sobre los alcances de la incorporación. “Muy positivo todo lo que venimos trabajando, lo que nos encomendó el gobernador Claudio Vidal de incorporarnos a la mesa operativa nacional con empresas estatales. Se eligieron las primeras autoridades y se generaron espacios para que cada uno desarrollara y podamos aprender de cada empresa qué es lo que nos falta y lo que podemos ofrecer también para colaborar con otros”, explicó.

El espacio reúne a jurisdicciones como San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y La Rioja, entre otras. “Ha sido un éxito poder formar parte y estar alineado con el país, los inversores cuando vienen a la Argentina no miran una provincia en especial, sino que miran un país y tenemos que estar alineados todas las empresas estatales para que el inversor elija dónde venir”, sostuvo Baños.

Fernando baños junto a Javier Montero Sadir, titular de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa). FOTO: GOBIERNO

Destacó la trayectoria minera de Santa Cruz. “Nosotros tenemos una trayectoria de poco menos de 40 años. Hay provincias como Mendoza, Salta o Catamarca que están nuevas en esto de la minería, y nosotros estamos en un plano con siete minas activas. Se le está dando a la minería la importancia que realmente tiene en este gobierno y ha sido muy positivo formar parte de esta mesa y ponernos a nivel nacional diciendo que estamos acá con proyectos explorados“, afirmó.

Proyectos y ferias

Baños señaló que existe una competitividad sana entre las provincias y resaltó el protagonismo del Macizo del Deseado a nivel nacional y mundial. En referencia a la participación internacional en la PDAC de Canadá, indicó que la provincia prepara una cartera técnica sólida. “Estamos, como no se ha hecho antes, llevando ocho proyectos concretos con información dura de las exploraciones, de las prospecciones y de todo lo que se viene avanzando en paralelo. No llevamos un proyecto solamente como San Agustín con información floja, sino carpetas muy desarrolladas con los niveles y los estándares que exigen en Canadá para inversores serios, que es lo que buscamos para asociarnos y poder tener rentabilidades”, detalló.

Respecto a la conducción del nuevo espacio federal, el titular de FOMICRUZ informó que la presidencia rotativa quedó inicialmente a cargo de Salta. Hacia adelante, el objetivo es coordinar reuniones con empresas privadas y gobernadores para dar visibilidad a los proyectos en eventos como Arminera, donde Santa Cruz participará con un stand compartido junto a la Secretaría de Minería.

Reactivación y modelo

En el plano provincial, destacó el impacto de la reactivación de proyectos como Manantial Espejo. “Poner otra vez una mina en funcionamiento es un notición. Otra vez el pueblo de Gobernador Gregores va a volver a tener puestos de trabajo, porque hay que tener en cuenta que no solamente va a ser trabajo para el pueblo, sino también para toda la provincia, porque el derrame después va hacia las empresas proveedoras y esas también generan puestos de trabajo”, aseguró.

Asimismo, enumeró los avances de FOMICRUZ en áreas como San Agustín, El Tranquilo, San Pedro, Argenta y La Esperanza, bajo un esquema de trabajo con incorporación tecnológica que diferencia a la empresa estatal santacruceña. “El eslogan nuestro es que el inversor no empieza de cero, básicamente porque nosotros no le entregamos un área al inversor para que la explore y la prospecte. Tenemos un abanico que no tienen las otras empresas: vamos un paso adelante prospectando, perforamos y nos ponemos a disposición del inversor”, precisó.

Sobre la modalidad de asociación con capitales privados, Baños detalló que ya existen cartas de intención que seguirán el curso administrativo de iniciativas privadas y licitaciones. “Nosotros ponemos el territorio, ponemos las áreas, ponemos la seguridad jurídica, y el inversor pone el capital y después sigue poniendo tecnología y vamos avanzando hacia una asociación futura, como son los casos de éxito que se han tenido como Cerro Vanguardia, Cerro Moro y Patagonia Gold“, puntualizó.

Finalmente, aclaró el esquema financiero de estos acuerdos: “Las asociaciones que hace FOMICRUZ son ‘carry’, digamos que no pone dinero. Nosotros ponemos dinero cuando exploramos y prospectamos; una vez que se hace el acuerdo con FOMICRUZ, deja de poner dinero y se asocia. Lo único que hacemos somos un ente contralor de que todo lo que se haya firmado se cumpla”, concluyó.