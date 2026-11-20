Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto salarial de los municipales de Río Turbio atraviesa una nueva semana sin una solución a la vista. Mientras los trabajadores mantienen medidas de fuerza en el ingreso a la localidad, sobre la Ruta Complementaria 20, la falta de acuerdos entre el Ejecutivo provincial, los municipios y los representantes legislativos profundiza la tensión social.

En diálogo con LU12 AM680, Godoy reconoció que existe una “convulsión social importante” por las dificultades para transitar y el malestar que generan los cortes de ruta. En ese contexto, sostuvo que es necesario encontrar una salida urgente, aunque advirtió que no debe alcanzarse “a cualquier costo”.

“Nosotros entendemos que tiene que haber una solución urgente, pero no a cualquier costo. Y por eso creo que también, si hay mesas de diálogo, mesas de consenso, es donde se puede ceder de las dos partes”, expresó.

El legislador explicó que la modalidad de protesta cambió respecto de medidas anteriores. Según indicó, actualmente los cortes se extienden entre las 8 y las 18 horas, mientras que los trabajadores realizan asambleas para definir cómo continuarán las medidas durante la próxima semana, de acuerdo con las novedades que puedan surgir en las negociaciones.

Un dirigente del SOEM denunció que un auto lo arrastró sobre el capó durante la protesta.

Godoy también se refirió a la asistencia económica que el Gobierno provincial habría otorgado a Caleta Olivia para avanzar en una recomposición salarial. Consideró que esa situación genera malestar en la Cuenca Carbonífera, especialmente porque Río Turbio y 28 de Noviembre todavía no consiguieron una respuesta similar.

“De alguna forma te sentís discriminado. Entonces, si sos del palo va a haber asistencia, va a haber ayuda, y si no, bueno, va a haber este tipo de ahogo”, cuestionó.

En ese sentido, comparó las gestiones realizadas por el intendente de Río Turbio, Darío Menna, con las alternativas que se habilitaron para otros municipios y señaló que la asistencia para la Cuenca parece estar condicionada a la aprobación del endeudamiento en dólares impulsado por el Ejecutivo.

Endeudamiento por 600 millones de dólares: “No podemos ser irresponsables”

Uno de los principales ejes, es la discusión legislativa por el proyecto de endeudamiento provincial de hasta 600 millones de dólares y la insistencia por parte del oficialismo para contar con el acompañamiento de los tres diputados de la Cuenca Carbonífera: Carlos Godoy, Lorena Ponce y Karina Nieto.

El legislador aseguró que el rechazo a esa iniciativa se mantiene desde el momento en que ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados y cuestionó la forma en que se presentó el listado de obras que se financiarían con esos recursos.

Recordó que el primer anexo no contemplaba inversiones para la usina termoeléctrica de 21 MW ni la compra de una locomotora, y que esas incorporaciones llegaron posteriormente.

“Desde ese tiempo hasta la actualidad, la insistencia nunca se cortó”, afirmó. Además, señaló que mantuvo conversaciones con el ministro de Economía y la ministra de Gobierno, en las que planteó distintas alternativas de financiamiento, tanto en pesos como en dólares, pero sostuvo que el Ejecutivo continúa insistiendo con el endeudamiento en moneda extranjera.

Al fundamentar su postura, Godoy advirtió sobre el contexto económico nacional y las consecuencias que podría tener una obligación de esa magnitud para las próximas administraciones.

“Viendo la realidad de la Argentina, cómo se está yendo el riesgo país, cómo va subiendo el precio del dólar, que todos entendemos que es un dólar pisado, no podemos ser tan irresponsables de dar una deuda, ni siquiera al gobierno que va a venir, sino también postergando, hipotecando el futuro de otra gestión”, manifestó.

También remarcó que los fondos de ese endeudamiento están destinados a obras específicas y no pueden utilizarse directamente para afrontar salarios municipales. En ese sentido, sostuvo que su sector había propuesto mecanismos de financiamiento con controles concretos sobre el avance de las obras, pero que tampoco fueron aceptados por el Gobierno.

“Nosotros queremos que al Gobierno le vaya bien, pero también tiene que ser serio a la hora de plantear sus alternativas hacia la comunidad santacruceña, hacia los rioturbienses”, expresó.

Godoy cuestionó además que el Ejecutivo provincial contaba desde diciembre de 2025 con una herramienta de endeudamiento en pesos, que recién ahora comenzó a considerar como alternativa. Según detalló, ese financiamiento había sido aprobado por 450 mil millones de pesos y el Gobierno informó que avanzaría con un monto de 350 mil millones.

Para el diputado, esta situación profundizó la pérdida de confianza entre los legisladores y el Ejecutivo, especialmente porque, según señaló, los representantes de la Cuenca habían acompañado anteriormente herramientas de financiamiento que luego no se tradujeron en los compromisos asumidos con los intendentes.

En relación con las negociaciones por el proyecto en dólares, Godoy consideró que el Gobierno provincial volvió a poner el foco en los tres votos de la Cuenca como una posible vía para conseguir la mayoría necesaria.

Explicó que la aprobación requiere los dos tercios de los diputados presentes y sostuvo que el oficialismo había perdido apoyos dentro de su propio bloque durante el tratamiento de la iniciativa. “Esa es la cuenta que hizo el Gobierno provincial y por eso insiste tanto con nosotros”, afirmó.

Frente a ese escenario, el legislador volvió a plantear la necesidad de avanzar con una nueva ley de coparticipación provincial, una iniciativa que, según indicó, viene impulsando desde el comienzo de su gestión en la Cámara.

“¿Qué significa una nueva ley de coparticipación? Que no haya tanta dependencia de los municipios hacia el Ejecutivo provincial. Eso normalmente lo que busca es tenerlos de rehenes”, cuestionó.

En otro tramo de la entrevista, Godoy señaló que el actual Gobierno llegó con la promesa de marcar una diferencia respecto de gestiones anteriores, pero consideró que terminó reproduciendo prácticas que también fueron cuestionadas en el pasado.

El malestar social en la Cuenca y el debate por el Código Electoral

Consultado sobre el clima social en Río Turbio y 28 de Noviembre, el diputado reconoció que el conflicto está generando un desgaste creciente entre los vecinos, tanto por las dificultades para circular como por las consecuencias que las medidas de fuerza tienen sobre la actividad cotidiana.

La tensión también se profundizó luego del episodio ocurrido sobre la Ruta Complementaria 20, donde un automovilista habría embestido a un trabajador que participaba del corte. El hecho fue denunciado por el secretario general del SOEM, Hugo Ochova, quien aseguró que el vehículo lo arrastró sobre el capó durante varios metros.

En este contexto, Godoy insistió en que la responsabilidad de los representantes políticos es contribuir a encontrar una solución y sostuvo que el diálogo debe contemplar las posiciones de todos los sectores involucrados.

“En el medio, quiera o no, está la gente. Muchos de ellos lo votaron a Vidal, nos votaron a nosotros para que podamos solucionar el problema en general”, señaló.

Por último, el diputado se refirió al tratamiento del Código Electoral Provincial, previsto para el próximo 26 de noviembre en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Godoy indicó que el proyecto se encuentra en el período previsto por el artículo 64 del reglamento legislativo, una instancia que permite a los diputados proponer modificaciones o solicitar cambios sobre un despacho de comisión que ya fue emitido. En ese marco, señaló que podrían incorporarse modificaciones impulsadas por el oficialismo y por los sectores que manifestaron disidencias durante el debate anterior.

Godoy anticipó que uno de los principales puntos de discusión será la continuidad o eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“La mayoría habíamos acordado que PASO sí, pero ahora hay una línea que viene bajada de Nación y sabemos que el Gobierno provincial está muy alineado a la visión de Milei”, afirmó.

Finalmente, manifestó que espera que el tratamiento legislativo permita un debate amplio sobre los distintos artículos de la iniciativa, en una discusión que se suma a la compleja agenda política y económica que atraviesa Santa Cruz.