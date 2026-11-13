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La adquisición de los activos de Minera Triton por parte de Minera Don Nicolás representa un avance concreto en el camino hacia la recuperación de Manantial Espejo, el yacimiento ubicado en cercanías de Gobernador Gregores que dejó de operar, según el Gobierno.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para uno de los emprendimientos mineros históricos de Santa Cruz y se inscribe en la política para recuperar la capacidad productiva, promover inversiones privadas y generar nuevas oportunidades laborales.

Tras confirmarse la operación, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos y subrayó el impacto estratégico que tendrá la reactivación del yacimiento de oro y plata para la economía provincial.

“Minera Triton es más empleo, es más regalías, es más trabajo, es más producción, es cambio de matriz energética, es todo lo que venimos diciendo”, expresó al ponderar el acuerdo empresarial.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Plazos y puesta en marcha

Detalló que el “proceso de reactivación demandará una serie de trabajos técnicos previos antes de alcanzar su rendimiento óptimo”, recordando que el cese de actividades anterior implicó la pérdida directa de puestos de trabajo.

“Hay de manera directa cerca de 300 empleos. Es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, por supuesto que va a llevar unos meses”, indicó.

En ese sentido, explicó las labores de acondicionamiento que requiere el complejo minero antes de iniciar el ciclo formal de extracción en el sur santacruceño.

“Tienen que poner en condiciones el yacimiento, sacar el agua de los PIT y poner en condiciones los molinos. Van a llevar unos ocho meses por lo menos de puesta en marcha, con lo cual hay empleo que se genera inmediatamente, pero esa cuantía va a ser cuando estén en franca producción, por supuesto. Estiman que en ocho meses ya va a empezar con la producción propiamente dicha”, detalló.

Impacto en la cadena de valor

Verbes remarcó que la reanudación de las operaciones en Manantial Espejo permitirá recomponer los ingresos fiscales que la provincia dejó de percibir desde la paralización del yacimiento, además de reactivar el entramado industrial y de servicios en la región.

“Estas son regalías que dejamos de percibir, por ejemplo. No era menor la cantidad de las regalías. Es un proyecto que es exportador de oro y plata, y tenés toda la cadena de valor local, proveedores locales, empleo local”, señaló el ministro, quien enfatizó la magnitud del proyecto.

Por último, cuestionó las dudas planteadas por sectores opositores frente a los anuncios de inversión minera y ratificó las expectativas del Ejecutivo provincial de avanzar con los plazos previstos.

“Todos sabemos lo que implica la puesta en marcha de semejante proyecto, está firmado y anunciado por la misma empresa. Nosotros estamos muy contentos, muy expectantes y queremos comenzar”, concluyó.