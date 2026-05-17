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La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, estuvo presente en el predio de Santa Cruz Puede SAU en la inauguración del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos.

En una netrevista con La Opinión Austral, brindó detalles sobre el proyecto de financiamiento presentado por el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. La funcionaria analizó el impacto que tendrá en la obra pública y el alivio indirecto que significará para las mesas de negociación paritaria con los sectores gremiales.

El análisis técnico y el rol de la Legislatura

“Lo que ingresamos a la Cámara de Diputados el jueves fue un pedido de autorización para endeudarnos en dólares, porque en realidad la autorización para endeudarnos ya la tenemos, pero en pesos”, diferenció en primera instancia.

“Haciendo el análisis con todo el equipo de Economía, resulta mucho más beneficioso para la Provincia hoy endeudarse en dólares, mucho más conveniente por la tasa de interés, por los plazos de pago de esta deuda para ser llanos”, señaló sobre el cambio de estrategia financiera en base a las recomendaciones del gabinete económico.

Remarcó que la discusión en el recinto parlamentario ya no debe girar en torno a la necesidad de obtener financiamiento, sino a las variables y modalidades de la contratación. “Entonces me parece que la decisión que tiene la Cámara de Diputados hoy no es si nos endeudamos o no, es en qué condiciones nos endeudamos”, aseveró.

Rondas de consultas y posturas políticas

La iniciativa económica abrió un canal de discusión institucional con los diversos sectores de la provincia.

“Tuvimos conversaciones con todos los gremios, con la mayoría de los referentes del arco político de la provincia de Santa Cruz”, enumeró la ministra de Gobierno, ratificando las instancias de diálogo previas.

Respecto a las reacciones y posicionamientos públicos surgidos en el escenario partidario local, la funcionaria describió el mapa de apoyos y rechazos: “Los opositores ya salieron a decir que están en contra, los que están a favor nosotros sabemos quiénes son”, describió e hizo menció a las declaraciones en positivo del secretario general de UPCN, Marcos Bellio.

El dirigente fue contundente al separar la gestión política de la necesidad del trabajador: “Si la Provincia entra en deuda o no, no es algo que al trabajador le interese. Esto es un tema político. Si es el paliativo para tener paritarias, que lo hagan“, dijo el dirigente a la “Decana de la Patagonia”.

Ezequiel Verbes expuso este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Salarios

Ante las consultas sobre el encuadre y la afectación de las partidas solicitadas, la funcionaria estableció una aclaración taxativa y tajante sobre las restricciones legales que rigen para este crédito externo.

“También quiero dejar algo bien en claro y que es que el crédito no es directamente aplicable a salarios, no se puede usar el préstamo para pagos corrientes, esto tiene que quedar clarísimo”, sentenció Elmiger de forma categórica a La Opinión Austral.

En ese mismo sentido, ratificó el objeto único de la operatoria en caso de recibir luz verde por parte de la Cámara de Diputados: “Si a nosotros la Legislatura nos habilita a endeudarnos en dólares, va a ser exclusivamente para obras de infraestructura“.

Sin embargo, la ministra explicó minuciosamente la ingeniería financiera mediante la cual estos fondos externos permitirán una bocanada de aire para los ingresos corrientes de la administración.

“Que se vuelque plata a salarios va a ser resultado de que vamos a dejar de poner plata del tesoro en obras, que la vamos a reemplazar con la plata del crédito y entonces esa plata del tesoro que sí podemos utilizarla para sueldos o para gastos corrientes, podríamos planificar unas paritarias con responsabilidad y previsibilidad”, concluyó.