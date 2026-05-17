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Durante la apertura del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, destacó el impacto social y económico que tendrá el nuevo esquema de distribución impulsado por el Gobierno provincial y la empresa estatal Santa Cruz Puede.

El funcionario participó de la inauguración junto a autoridades provinciales en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 y Circunvalación, donde comenzaron a operar los primeros camiones con frutas y verduras provenientes de distintas provincias del país.

En ese contexto, Georgion sostuvo que la propuesta busca convertirse en una herramienta para fortalecer la economía social y reducir el impacto de la crisis económica en los hogares santacruceños.

“Este mercado busca fortalecer la economía social y circular. En tiempos difíciles hay que ser ingeniosos y generar herramientas que ayuden a la comunidad”, afirmó.

Los comerciantes tendrán frutas y verduras a precios accesibles. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

“El Estado debe acompañar”

El ministro remarcó que el objetivo del Mercado Concentrador Patagónico no es competir con los comercios locales, sino generar mejores condiciones para comerciantes, productores y consumidores.

“No venimos a competir, venimos a acompañar. El Estado tiene que estar presente acompañando al comerciante y al vecino”, señaló.

En ese sentido, explicó que el esquema apunta a reducir costos logísticos y permitir que los productos lleguen a valores más accesibles al consumidor final.

El esquema del Mercado Concentrador Patagónico, busca reducir costos logísticos. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

“La intención es que esto impacte directamente en el bolsillo de los vecinos y que haya una referencia de precios más accesibles”, indicó.

La propuesta contempla inicialmente la venta mayorista para verdulerías, supermercados y minimercados de Río Gallegos, aunque también prevé jornadas de venta abierta al público general bajo una modalidad similar a la del Mercado Central de Buenos Aires.

Potenciar la economía provincial

Durante sus declaraciones, Georgion vinculó el nuevo mercado con la necesidad de fortalecer la circulación económica dentro de Santa Cruz y generar mayor movimiento comercial en las localidades.

“Tenemos una masa salarial muy importante en la provincia y lo que buscamos es que ese dinero recircule dentro de Santa Cruz para fortalecer la economía local”, explicó.

Para el funcionario, este tipo de iniciativas permiten generar un efecto positivo tanto en comerciantes como en pequeños productores y emprendedores.

“Son acciones que ayudan a mover la economía de las localidades y a generar nuevas oportunidades”, sostuvo.

Cambio de paradigma productivo

Georgion también destacó que el Mercado Concentrador Patagónico forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno provincial para avanzar hacia una transformación de la matriz productiva santacruceña.

“El gobernador plantea tres ejes fundamentales: educación, producción y trabajo. Este proyecto tiene que ver con empezar a construir una provincia con más producción y más desarrollo”, expresó.

En esa línea, remarcó la necesidad de diversificar la economía provincial y potenciar actividades vinculadas a la producción local.

“Santa Cruz tiene que empezar a mirar otros recursos y otros desafíos productivos que vayan más allá del petróleo, la minería y la pesca”, afirmó.

Espacio para productores locales

El ministro también valoró la incorporación de productores santacruceños al nuevo esquema comercial impulsado por Santa Cruz Puede.

Según indicó, el mercado permitirá que pequeños productores puedan acceder a espacios de comercialización y generar vínculos comerciales con empresas y distribuidores de otras provincias.

“Lo que buscamos es acompañar y potenciar a los productores locales para que puedan crecer y desarrollarse”, señaló.

El Mercado Concentrador Patagónico comenzó a funcionar este domingo con la llegada de los primeros cargamentos de mercadería y la expectativa oficial es que, con el correr de las semanas, el esquema pueda consolidarse y expandirse hacia otras localidades de Santa Cruz.