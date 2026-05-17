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Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz, fue entrevistado por La Opinión Austral desde el predio de Santa Cruz Puede SAU en la inauguración del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos.

Tras marcar que el objetivo del mercado no es competir con comerciantes, pero si generar herramientas para que los precios tiendan a estabilizarse, se enfocó en el debate político en Santa Cruz: la solicitud de deuda del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados por USD 600 millones.

Debate legislativo

LOA: ¿Cómo sigue esta semana el debate en torno al pedido de autorización para tomar deuda?

EV: El proyecto está en la misma Cámara de Diputados y los legisladores deben trabajar rápidamente este pedido de autorización. No es un empréstito ni un crédito aún; esto es un pedido de autorización para endeudarse en moneda extranjera. Hay muchas condiciones que indican que hoy es la más conveniente para la provincia.

Escuchamos opiniones y críticas, todas respetables. Pero cuando se habla de los riesgos del dólar, la Provincia tiene recursos en dólares. Más allá que se liquiden o ingresen en pesos son recursos genuinos en dólares. Si hoy la Provincia está como está, es porque anteriormente no se tomó la decisión ni han tenido el valor de pegar un salto cualitativo y cuantitativo.

Estamos en el 2026 y todavía tenemos muchas localidades sin conexión eléctrica, lo cual tiene un impacto ambiental negativo y es ocho o diez veces más caro de lo que sería con otra infraestructura.

Las condiciones están dadas. La decisión es generar empleo, producción, recursos y dejar de depender de situaciones siempre externas a la Provincia.

Si obtenemos un crédito para hacer obras, vía la emisión de bonos o fondos y uno realmente las vuelca en obras que se inician y terminan, eso va a generar mayores recursos a la Provincia y que en un futuro, con tres o cuatro años de plazo de gracia más el vencimiento en ocho años -por ejemplo- nos da la posibilidad de pegar ese salto que necesitamos para que vengan industrias.

Podemos darle energía, por ejemplo, a Puerto Deseado con el tema de la planta de ósmosis. Bueno, hay infinidad de obras. Obviamente que las obras también son a pedido de cada intendente, de la gente misma y de los legisladores.

Se está trabajando con una base que próximamente se va a definir, pero primero tenemos que saber y tener la posibilidad de cómo vamos a obtener los fondos para poder financiarlo.

LOA: ¿Qué plazos se manejan para la aprobación o no de la solicitud?

EV: Lo define la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos reuniones previas y seguimos con intendentes y con legisladores de todos los colores políticos para escucharnos y consensuar.

Tenemos que pensar en una Provincia que sea sostenible y que no dependa siempre del Estado Nacional o que venga una empresa y aporte o no aporte. Tenemos que generar nuestros propios recursos y dar condiciones para industrializar, producir, generar empleo. Todo eso genera recursos.

El gobernador Claudio Vidal habló del pedido de endeudamiento tras el acto realizado en Jaramillo. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

LOA: ¿Porqué es mejor endeudarse en dólares?, Javier Milei llegó al gobierno y devaluó 120%

EV: El riesgo de una devaluación o de una modificación abrupta del tipo de cambio también se ve reflejado en pesos con la tasa de interés y con la inflación, con lo cual riesgos hay siempre. Tenemos que evaluar la mejor condición con las proyecciones actuales.

Pongo un ejemplo muy sencillo: si vas a comprar una casa, la adquirís con un crédito si tiene posibilidades, no la compra con el sueldo. Endeudarse hay que endeudarse.

El costo de endeudarse en pesos es mucho más caro que endeudarse en dólares; son créditos más cortos y tienen mucho menor período de gracia, con lo cual no te dan el tiempo para poder comenzar y terminar las obras.

Hacemos análisis con el Estado nacional y entidades financieras, hacemos consultas, evaluamos técnicamente cuáles son las mejores alternativas y hoy es una de esas. De todos modos, el pedido de autorización no implica que esté definida una u otra opción.

LOA: ¿Hay alguna asistencia en pesos en buenas condiciones?

EV: También está la posibilidad. Nosotros no nos cerramos a nada, al contrario.

LOA: Los USD 600 millones, ¿es la capacidad máxima para endeudarse de la Provincia?

EV: Si uno piensa solamente en dólares, en las regalías, esta solicitud representa una capacidad del 17% o 18% de endeudamiento. Y tomando las regalías como garantía, estaríamos afectando alrededor del 25% de las regalías en dólares.

La Provincia, por su bajo índice de endeudamiento actual, estaría en capacidad de tomar mucho más crédito. No es la idea; la idea es buscar una herramienta financiera que nos permita comenzar un proceso y un ritmo de ejecución de obras que son estratégicas. No solo resuelven cuestiones para que vengan empresas y para la gente, sino que además nos bajan el costo del Estado en poder, por ejemplo, generar energía, distribuir gas y otras cuestiones adicionales.

También hay temas de puertos. Por ejemplo, sabemos que si bien Puerto Deseado y Caleta Olivia han tenido una muy buena campaña de calamar y tienen disponibilidad, Puerto Deseado no tiene toda la disponibilidad para atender mucha mayor demanda.

Los ministros Elmiger y Verbes explicaron los alcances del proyecto de ley.

LOA: ¿Sería darle más competitividad a la pesca santacruceña?

EV: Totalmente. Sí, por ejemplo, si uno piensa que Puerto Deseado tiene que pasar de ser un histórico puerto congelador a un puerto fresquero, lo que te falta es agua, por ejemplo, agua de calidad e hielo. Hay un montón de cuestiones; algunas son de mayor envergadura y mucho más trascendentes, y otras son cuestiones operativas, y para todo eso se necesitan fondos.

Proyección de las regalías

LOA: ¿Qué pasa con la proyección de las regalías hidrocarburíferas?

EV: Tenemos informes de la Secretaría de Minería de la Nación y por las autoridades provinciales. Primeramente, bajó mucho la producción; ya hace tiempo que venía bajando con la salida de YPF. Lo que se está haciendo ahora es estabilizar y se estima que se va a recuperar parte de lo perdido.

Ahora, tenemos que ser conscientes. Todo lo que es convencional son pozos maduros que tienen décadas y décadas de extracción y de producción. Tanto la minería como los hidrocarburos dependen mucho de la inversión en exploración para poder detectar y aplicar nuevas tecnologías para extraer más en pozos maduros.

También hay proyectos —lo ha mencionado el gobernador— de otros minerales como uranio y vanadio que están en condiciones de ser explorados. Hay consultas del sector privado. Las empresas de minería están anunciando inversiones, porque si vos invertís vas a detectar las vetas, y eso mejora mucho el nivel de producción.

La diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con Chubut —que emitió hace poco unos bonos por 650 millones de dólares— es que no tiene regalías mineras y nosotros sí, y fueron seriamente afectados por la salida de YPF.

Las empresas que están operando tienen que invertir; aumentar el ritmo de inversión para incrementar el ritmo de producción, y sobre eso se trabaja todos los días. La proyección a largo plazo es que se mantenga, que se recupere algo de lo que se perdió y, a su vez, que se sostenga en el tiempo cuando uno piensa en las reservas que están detectadas.

Paritarias

LOA: ¿Qué va a suceder con las negociaciones colectivas?

EV: A paritarias vamos a llamar próximamente, promediando mayo. La verdad es que tenemos que tener cierta previsibilidad. No es solo lo que uno pueda acordar para junio, julio o agosto, sino que lo importante es que podamos seguir pagando ese acuerdo paritario.

En los primeros años de gestión con el gobernador Claudio Vidal hemos volcado todos los excedentes de liquidez a las paritarias. Hemos sido, lejos, mucho más que el sector privado, que la Nación y que los municipios; hemos dado mucho más incremento paritario. El diálogo es permanente con ellos.

Así que los primeros años se enfocó mucho en esa situación, entendiendo que se había dado esa devaluación muy fuerte que vos mencionabas en diciembre de 2023, y dado que se venía de unos historiales con sueldos bajos, muy bajos, hemos reforzado mucho ese tema. Se ha reforzado el tema de los docentes en este caso también muchísimo.

Falta, sí, hay que mejorar. Sabemos que está complicado y estamos buscando un montón de herramientas para generar recursos, algunos rápidos y otros a mediano plazo. Con herramientas financieras de muy corto plazo en pesos que nos ayuden con el tema de la liquidez, configuraremos entre todas las estrategias algún acuerdo que pueda ser importante para la gente.